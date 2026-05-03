Motsi und Oti Mabuse schwärmen von ihren Eltern

Millionen Menschen kennen Motsi Mabuse (45) und Oti Mabuse (35) aus dem Fernsehen – die eine als Jurorin bei Let's Dance und Strictly Come Dancing, die andere als preisgekrönte Profitänzerin. Doch hinter dem Glanz der Showbühnen steht eine Geschichte, die tief in Südafrika verwurzelt ist. Beide Schwestern schwärmen öffentlich von ihren Eltern Peter und Dudu Mabuse und machen deutlich, dass ihr Erfolg ohne die Familie kaum denkbar gewesen wäre. "Ich danke Gott, dass ich das Produkt meiner Eltern bin – dass sie mich mit ihrer Intelligenz und Lebensenergie angesteckt haben, mit ihrem Wissensdurst und ihrer Liebe. Ich bin dankbar, dass ich weiß, woher ich komme", schrieb Motsi in einem Instagram-Post. Aufgewachsen im Township Mabopane am Rand von Pretoria, waren die Schwestern mit den sozialen und politischen Realitäten des Apartheidregimes konfrontiert. "Das Einzige, was wir machen durften, war zur Schule gehen und tanzen", sagte Otlile.

Mutter Dudu, laut Oti eine "Naturgewalt", ist eine Frau mit bewegter Vergangenheit. Im Jahr 1976 beteiligte sie sich laut der Saarbrücker Zeitung an den Studentenaufständen in Südafrika, als schwarze Jugendliche und Studierende gegen die Zwangseinführung von Afrikaans als Unterrichtssprache protestierten und dabei auch Universitäten besetzten. Oti beschrieb im BBC-Podcast "Desert Island Discs", dass ihre Mutter streng war – nicht aus Kälte, sondern um ihre Töchter auf dem richtigen Weg zu halten. Doch Dudu war nicht nur Disziplin – sie gründete auch eine Tanzschule, damit schwarze Kinder Zugang zu lateinamerikanischen Tänzen bekommen konnten, berichtete Oti. "Sie wollte einen Ort schaffen, an dem Kinder lernen können, an dem sie sich frei fühlen können und einfach Kinder sein können."

Vater Peter arbeitete als Anwalt und legte damit den Grundstein für eine Stabilität, die seinen Töchtern eine gute Ausbildung ermöglichte. Im Jahr 2010 wurde Peter zum Richter ernannt, ein Amt, das er bis zu seinem Ruhestand 2019 ausübte. Oti beschrieb ihren Vater als jemanden, der mit einer kaum zu übertreffenden Hingabe gearbeitet habe – regelrecht besessen von seiner Aufgabe, wie sie es formulierte. Diese Beharrlichkeit empfand sie als Antrieb für sich selbst. Motsi wiederum betonte auf Instagram, wie sehr die räumliche Distanz zu den Eltern schmerzt: "Sehr weit auseinander zu leben und Visa-Gesetze trennen uns als Familie. Ich höre Menschen immer so leichtsinnig über ihre Eltern sprechen, aber manche von uns wissen jeden Moment mit ihren Eltern zu schätzen."

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Doug Peters/Empics/Actionpress Motsi und Oti Mabuse bei den National Television Awards 2020

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihre Eltern

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Getty Images Oti Mabuse mit ihrer Schwester Motsi