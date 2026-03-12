Motsi Mabuse wehrt sich gegen Bodyshaming bei "Let's Dance"

Motsi Mabuse (44) lässt sich nicht länger gefallen, dass ihre Figur zum Gesprächsthema wird. Die Let's Dance-Jurorin hat auf Instagram ein Video geteilt, das sie ausgelassen tanzend in ihrem roten Glitzerkleid aus der Show zeigt. Anlass ist ein Kommentar unter einem ihrer Beiträge, in dem jemand schrieb: "Nett, aber gestern in der Show sah sie wieder moppelig aus." Die TV-Bekanntheit reagierte deutlich auf diese Aussage und machte klar, dass sie es nicht hinnehmen will, dass der Körper von Frauen im Fernsehen ständig bewertet wird. "Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel. Als müsste eine Frau ständig erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Als wäre ihr Wert davon abhängig, ob andere ihren Körper akzeptieren", schrieb sie zu dem Post.

Die Tänzerin betonte, dass dieses Phänomen nicht nur prominente Frauen betreffe. "Das passiert jeden Tag. In Kommentaren. In Gesprächen. In Blicken", erklärte Motsi. Sie appellierte an Frauen, sich eine dicke Haut zuzulegen und den Mut zu haben, weiterzugehen. Wichtig seien vor allem Menschen, die einen aufbauen statt herunterzuziehen. "Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, weiterzugehen, sich nicht kleinmachen zu lassen und sich gegenseitig zu stärken. Lasst uns Frauen sein, die einander tragen", schrieb sie und versah den Beitrag mit Hashtags wie "Körpervielfalt" und "Respekt". Unterstützung bekam sie von vielen Followern und prominenten Kollegen. "Du bist gut so, wie du bist", kommentierte Mit-Juror Jorge González (58), während Tänzerin Isabel Edvardsson (43) "Word" schrieb.

Passend zu ihrer klaren Haltung in Sachen Bodyshaming widmet sich Motsi im Herbst 2026 auch beruflich erneut dem Thema Female Empowerment. Wie laut Bild berichtet wurde, dreht die Tänzerin für den WDR ein neues TV-Format, das gezielt Frauen stärken soll. In dem Coaching-Format, das zu dem Zeitpunkt noch keinen offiziellen Titel trug, begleitet sie als Mentorin neun Frauen auf einer zwölftägigen Reise in ein Haus am Meer. Dabei stand laut Medienberichten im Mittelpunkt, dass die Teilnehmerinnen Erwartungen von außen hinterfragen, persönliche Hürden angehen und einander stützen – ganz im Sinne von mehr innerer Stärke und Gemeinschaft.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Oktober 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

Instagram / motsimabuse Tänzerin Motsi Mabuse begeistert mit natürlichem Look bei "Strictly Come Dancing", Oktober 2025.

