Victoria Beckham verrät: Spice-Girl-Outfit-Tabu für Harper

Beim Time100 Summit in New York City hat Victoria Beckham (52) jetzt über ihre 14-jährige Tochter Harper Beckham (14) gesprochen – und dabei verraten, welches ihrer berühmten Spice-Girls-Outfits für die Teenagerin vorerst absolut tabu ist. Die Designerin und ehemalige Popsängerin plauderte bei dem Event offen über Harpers große Leidenschaft für Mode und Beauty sowie deren Interesse an den ikonischen Kostümen aus Victorias Musikkarriere. Einen bestimmten Look will die 52-Jährige ihrer Tochter aber noch nicht überlassen: den schwarzen PVC-Catsuit, den sie 1996 im Musikvideo zu "Say You'll Be There" trug. "Nicht den PVC-Catsuit, noch nicht. Sie ist 14, okay? Also werden wir damit noch warten", sagte Victoria dem Magazin People zufolge.

Harper ist offenbar eine echte Mode- und Beauty-Begeisterte. "Sie liebt Mode. Sie liebt Beauty. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie gerne an diese Spice-Girls-Kostüme rankommen würde", erklärte Victoria. Auch von Victoria Beckham Beauty, der Clean-Beauty-Linie, die Victoria 2019 gegründet hat, ist Harper demnach genauso begeistert wie ihre Mutter selbst. "Sie saß seit ihrer Geburt auf meinem Schoß bei Produktentwicklungs-Meetings. Sie ist genauso besessen von den Produkten wie ich", sagte Victoria. Auf den Social-Media-Kanälen ihrer Mutter taucht Harper gelegentlich sogar selbst auf, um kurze Make-up-Tutorials zu zeigen.

Victoria ist mit dem ehemaligen Fußballstar David Beckham (51) verheiratet und hat mit ihm vier Kinder: Neben Harper noch die Söhne Brooklyn Peltz Beckham, Romeo und Cruz. Den schwarzen PVC-Catsuit hatte Victoria übrigens 22 Jahre nach dem "Say You'll Be There"-Video noch einmal aufgegriffen – 2018 für die britische Vogue, die damit ihre ikonischsten Modemomente feierte. Beim Time100 Summit zog Victoria außerdem eine Verbindungslinie zwischen ihrer Zeit als Spice Girl und ihrer heutigen Arbeit als Unternehmerin: "Die Spice Girls standen für Girl Power, und für mich ist mein Leitstern die Stärkung von Frauen", sagte sie.

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Instagram / victoriabeckham Harper und Victoria Beckham bei einem Oasis-Konzert

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Getty Images Spice Girls im November 2007

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026