"Idols Night": "Let's Dance"-Stars schmeißen sich in Schale

Die gestrige vierte Liveshow von Let's Dance stand unter einem ganz besonderen Motto: "Idol Night". Dafür warfen sich auch die Juroren Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) in aufwendige Kostüme. Die drei verwandelten sich in echte Musik- und Filmikonen und sorgten im Studio für staunende Gesichter. Jorge setzte auf Glam-Rock im Stil von David Bowie (†69), Motsi glänzte im stilvollen Josephine-Baker-Look und Joachim tauchte im ikonischen Outfit von John Travolta (72) auf. Mit den kreativen Kostümen brachten die Stars frischen Wind und besonders viel Glamour hinter das Jury-Pult.

Auch die Moderatoren Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) führten im ungewöhnlichen Look durch den Abend. Daniel trat mit Trainingsanzug und wilder Perücke auf – ganz im Stil von Tennislegende Andre Agassi (55). Victoria hingegen glänzte im zeitlosen Look von Audrey Hepburn (†63) aus "Frühstück bei Tiffany's". Die Promis auf dem Parkett durften ebenfalls in die Schuhe großer Idole aus Popkultur und Co. steigen. Nadja Benaissa (43) trat als Whitney Houston (†48) auf, Joel Mattli als Elvis Presley (†42), Betty Taube (31) als Madonna (67) und Gustav Schäfer (37) als Phil Collins (75). Esther Schweins (55) mimte Cher (79), Bianca Heinicke (33) flashte als Marilyn Monroe (†36) und Ross Antony (51) rasierte sich sogar den Bart ab, um als Lady Gaga (40) durchzugehen. Willi Banner (31) als Robbie Williams (52), Milano als Freddie Mercury (†45), Anna-Carina Woitschack (33) als Britney Spears (44) und Jan Kittmann als Elton John (79) machten die Runde komplett.

Bei den Fans kamen die aufwendigen Kostümierungen der Stars und die lockere Stimmung im Studio besonders gut an. Viel Lob auf Instagram erhielt insbesondere Ross. "Ross als Lady Gaga killt mich gerade. Wie cool ist dieser Mann bitte?", findet ein User. "Ich habe Ross nicht erkannt... Sensationell", kommentiert ein anderer. Ein Zuschauer schreibt zufrieden: "'Idol Night' kann es für mich ab jetzt immer geben."

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich

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RTL / Stefan Gregorowius Die Stars von "Let's Dance" in der vierten Liveshow

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