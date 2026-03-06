Fans schimpfen: Bewertet die "Let's Dance"-Jury zu streng?

Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) sind wie jedes Jahr als Juroren bei Let's Dance am Start, um die Tänze der prominenten Teilnehmer zu bewerten. Doch in dieser Staffel scheinen sie besonders hart ins Gericht zu gehen, was bei vielen Zuschauern für Unmut sorgt. Besonders deutlich wurde das nach dem Auftritt von Sängerin Anna-Carina Woitschack (33), die gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) einen Cha-Cha-Cha zu "Evacuate The Dancefloor" aufs Parkett legte. Obwohl sie in der Kennenlernshow noch viel Lob erhalten und 21 Punkte bekommen hatte, gab es diesmal nur 14 Punkte – eine Bewertung, die bei den Fans für Verwunderung sorgt.

Auf X machen die Zuschauer ihrem Ärger über die niedrige Punktzahl Luft. "Was ist mit Motsi Mabuse los? Vier Punkte für Anna-Carina? Für einen ersten Tanz war das sehr ordentlich", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Hä? Nur 14? Habe ich einen anderen Tanz gesehen?" Viele sind der Meinung, dass die Kritik der Jury "übertrieben hart" sei. Einige vermuten, dass die Juroren in diesem Jahr generell niedrigere Punktzahlen vergeben, um noch "Luft nach oben" zu haben. "Die Jury muss sich mal daran erinnern, dass das Show eins ist", mahnt ein weiterer Zuschauer. Auch die Sorge wird geäußert, dass andere Kandidaten bei dieser strengen Bewertung "eine einstellige Punktzahl bekommen" könnten.

Schon in der Kennenlernshow vor einer Woche war die Jury-Bewertung ein großes Thema unter den Fans. Besonders rund um den Auftritt von Nadja Benaissa (43) entbrannte eine hitzige Diskussion in den sozialen Netzwerken. Viele fanden, dass die Sängerin "mehr Punkte verdient" habe, und für viele war sie sogar "die beste der Gruppe". Ein User kommentierte: "Finde ich voll unterpunktet, das war viel besser als 12 Punkte. Mit dem richtigen Training kann sie es definitiv ins Finale schaffen bei dem Potenzial." Für zahlreiche Fans war vor allem klar: "Bei Nadja sah alles viel flüssiger und voller Energie aus. Fand sie den beiden anderen gegenüber um Längen überlegen."

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa, Vanessa Borck und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

