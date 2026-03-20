"Sesamstraße" im Tanzfieber: Motsi Mabuse lehrt Elmo tanzen

Motsi Mabuse (44) hat die "Sesamstraße" besucht und dabei ordentlich Schwung in die legendäre Kindersendung gebracht. Bei ihrem Gastauftritt hatte die Let's Dance-Jurorin eine Musikbox im Gepäck, um Elmo das Tanzen beizubringen. Für die Tänzerin war dieser Auftritt, der in der neuen Staffel zu sehen sein wird, etwas ganz Besonderes. "Ich war aufgeregter als bei 'Let's Dance'", verriet Motsi am Rande des Sets gegenüber RTL. Mit Puppen zu tanzen sei schließlich schwieriger, als Menschen für neue Schritte zu begeistern. Doch Entwarnung: Elmo hat Rhythmus im Blut und auch seine Freundin Abby gibt ihr Bestes.

Für Motsi, die ihre Fans zu Beginn der neuen "Let's Dance"-Staffel mit einem starken Gewichtsverlust begeisterte, hat der Besuch in der "Sesamstraße" eine tiefere Bedeutung. Die Sendung führt sie zurück in ihre eigene Kindheit. Auch sie habe die südafrikanische Version der Show gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Sofa geschaut. "Das war meine gesamte Kindheit", erklärte die deutsch-südafrikanische Tänzerin im RTL-Interview und bekam dabei Tränen in die Augen. Dass sie jetzt selbst Teil der Sendung werden durfte, sei ein "Full Circle Moment" für sie – es schließt sich ein Kreis. Über die Anfrage habe sie sich sehr gefreut.

Neben Motsi sind in der kommenden Staffel auch Komikerin Carolin Kebekus (45) und Fernsehmoderator Tobias Krell alias "Checker Tobi" zu Gast. Die Dreharbeiten für die insgesamt 13 neuen Folgen haben Anfang März begonnen. Wer sich auf den Besuch der 44-Jährigen freut, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden: Die neue Staffel wird erst im Oktober ausgestrahlt. Bis dahin können Fans der Tänzerin sie aber jeden Freitag bei "Let's Dance" auf RTL erleben.

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, März 2026

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Getty Images Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury