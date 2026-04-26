"Let's Dance" für Normalos? Motsi Mabuse macht klare Ansage

Immer wieder träumen Let's Dance-Fans davon, selbst auf dem Tanzparkett der Show zu stehen – und manche werden sogar aktiv: Sie laden Tanzvideos hoch, markieren den offiziellen "Let's Dance"-Kanal und bewerben sich in den sozialen Medien regelrecht für eine Teilnahme. Eine solche Nachricht hat Jurorin Motsi Mabuse (45) nun sogar persönlich erhalten. Die Tänzerin teilte in ihrer Instagram-Story einen Screenshot, in dem eine Frau ihr Interesse an einer Teilnahme für 2027 bekundete: "Es wäre für mich eine riesige Ehre und ein unvergessliches Erlebnis, ein Teil von 'Let's Dance 2027 zu sein und von den Profis zu lernen", schrieb diese. Motsi hat auf die dahintersteckende Frage, warum nur Promis bei der Show mittanzen dürfen, eine klare Antwort.

Die 45-Jährige ließ ihre Follower wissen, dass das Erlebnis, mit Profitänzern zu tanzen und von ihnen zu lernen, längst für jeden zugänglich sei. In jeder guten Tanzschule könne man genau das fühlen, erleben und lernen, betonte sie. Auch in ihrer eigenen Tanzschule bietet Motsi regelmäßig Privatstunden für Frauen und Männer an. Den entscheidenden Unterschied zur TV-Show formulierte sie so: "Der Unterschied? Im TV schauen Millionen zu. Da geht es auch um bekannte Gesichter. Aber das echte Gefühl... Das kannst du jederzeit selbst erleben."

Motsi betreibt die Taunustanzschule in der Nähe von Frankfurt, die sie 2018 gemeinsam mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk eröffnete. "Let's Dance" selbst ist bekannt dafür, dass für die teilnehmenden Promis in der Show einige strenge Regeln gelten – so gilt in der Sky-Lounge, wo Moderatorin Victoria Swarovski (32) die Kandidaten zwischen den Auftritten empfängt, ein striktes Handyverbot, damit sich die Stars voll auf ihre Auftritte konzentrieren können.

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Getty Images Motsi Mabuse, TV-Bekanntheit

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Getty Images Motsi Mabuses Mann Evgenij Voznyuk

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Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk 2013 bei "Let's Dance"