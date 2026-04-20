Favorit Joel? Christian Polanc kritisiert "Let's Dance"-Jury

Christian Polanc (47) verfolgt Let's Dance auch nach seinem Ausscheiden als Profitänzer noch aufmerksam – und nimmt kein Blatt vor den Mund. Gegenüber RND äußerte der 47-Jährige jetzt deutliche Kritik an mehreren Juryurteilen der sechsten Entscheidungsshow. Besonders interessant: Selbst Topfavorit Joel Mattli kommt bei ihm nicht ohne Abstriche davon. Beim Cha-Cha-Cha des "Ninja Warrior"-Stars habe es zwar "starke Momente" gegeben, doch Christian bemängelte auch "ein paar schwache Passagen". Sein Fazit: "In den Soloteilen wirkte er manchmal ein bisschen ulkig." Statt der vollen Punktzahl, die Joachim Llambi (61) vergab, hätte der zweifache "Let's Dance"-Champion lediglich 8,5 Punkte verteilt – wohl wissend, dass halbe Punkte beim Kölner Sender nicht möglich sind.

Auch die restlichen Bewertungen des Abends sah Christian kritisch. Bei Anna-Carina Woitschack (33), die mit ihrem Tango sowohl im Einzel- als auch im Gruppentanz die volle Punktzahl abräumte, anerkannte er zwar die schwere Choreografie und nannte ihren Auftritt "wirklich ganz toll gemacht". Dennoch habe ihr "das letzte Quäntchen Geschmeidigkeit" für eine Höchstwertung gefehlt. Ähnlich skeptisch war er bei Jan Kittmann: Die Choreo des GZSZ-Schauspielers empfand Christian als überladen, wodurch Jan "stellenweise holzig" gewirkt habe und "weniger freie Momente zur Entfaltung" gehabt habe. Mit dieser Einschätzung ist Christian nicht allein – auch im Netz wurde die 27-Punkte-Wertung für Jan und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) kritisch diskutiert. Es fiel vor allem auf, dass die Asynchronität der beiden von der Jury offenbar ignoriert worden war.

Aber auch gegen Vanessa Borck (29) teilte Christian schon vor Wochen aus. In seinem Podcast "Let's Talk" mit seiner Freundin Laura nahm er sich Vanessas Tango vor und wurde ziemlich deutlich: "Das war einfach nur holzig." Christian legte nach: "Das hat nur unsicher gewirkt, überhaupt nicht kraftvoll, überhaupt nicht so, wie man sich einen Tango Argentino vorstellt." Sein knallhartes Urteil an die Influencerin, die kein Teil des Tanzformats mehr ist: "Deshalb, Nessi, bist du zu Recht ausgeschieden in dieser Show."

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