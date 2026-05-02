War Palina während "Mission Unknown"-Dreh schon schwanger?

Für Palina und Julian Claßen (33) gibt es freudige Neuigkeiten: Das Paar erwartet gemeinsamen Nachwuchs! Die Influencer verrieten im gleichen Atemzug, in welcher Schwangerschaftswoche sich die werdende Mama momentan befindet. Palina ist demnach in der zwölften Woche. Kein Wunder also, dass bei vielen Fans sofort eine ganz bestimmte Frage aufkam: War die Netz-Bekanntheit womöglich schon schwanger, als die Kameras für die Show "Mission Unknown" liefen?

Palina ließ diese Frage nicht lange im Raum stehen und klärte ihre Community in ihrer Instagram-Story direkt auf. "Nein! Der Dreh war im Januar und im Februar bin ich schwanger geworden", schrieb sie dort. Der Zeitplan macht also deutlich, dass die Dreharbeiten zur Show noch vor der Schwangerschaft stattfanden. Für Julian ist es bereits Kind Nummer drei. Mit seiner Ex-Partnerin Bianca Heinicke (33) hat er sowohl einen Sohn als auch eine Tochter.

Doch die Schwangerschaft ist für Palina nicht nur ein Happy End, sondern auch eine kleine Sensation. Die Influencerin leidet an PCOS. Ihre Follower wollten wissen, wie sie mit dieser Krankheit schwanger werden konnte. In einer Instagram-Fragerunde beantwortete sie die Frage, wie es trotzdem geklappt hat. "Diese Frage bekomme ich gerade im Sekundentakt", schrieb sie. Und dann wurde sie ganz emotional: "Es war einfach ein Wunder, wirklich. Wir waren selber sehr verwundert."

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Instagram / palinamin Palinamin, Influencerin

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Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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