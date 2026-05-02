Julian Claßen muss schwangerer Palina Medikament spritzen

Julian Claßen (33) und seine Partnerin Palina erwarten gemeinsamen Nachwuchs – und die Schwangerschaft hält für die Influencerin bereits erste Herausforderungen bereit. Auf Instagram beantwortete Palina jetzt im Rahmen einer Fragerunde offen die Fragen ihrer Follower und gab dabei persönliche Einblicke in ihre Schwangerschaft. Dabei verriet sie nicht nur, in welcher Woche sie sich befindet, sondern sprach auch über eine medizinische Komplikation, mit der sie zu kämpfen hat. Bei der Netz-Bekanntheit wurde nämlich eine Gerinnungsstörung festgestellt, die eine tägliche Behandlung mit dem Medikament Clexane notwendig macht.

Da die Spritzen ihr selbst zu viel sind, übernimmt Julian diese Aufgabe für sie. "Diese Spritzen machen mich leider so fertig. Leider hat sich meine Gerinnungsstörung bestätigt. Ich muss die ganze Schwangerschaft Clexane spritzen. Na ja, oder eher gesagt, Julian muss es machen. Ich kann da nicht einmal hinsehen und steigere mich sooo krass rein, wirklich wie eine Irre", schrieb Palina. Gleichzeitig ließ sie ihre Follower wissen, dass sie sich aktuell in der zwölften Schwangerschaftswoche befindet. Für die Unterstützung ihres Partners zeigte sie sich dabei sehr dankbar: "Ich sage sehr bewusst wir, weil Julian ist der Mann, der einfach alles mit mir durchmacht – jede Laune, jeden Schmerz, jede Freude, einfach alles, und das ist so unendlich schön."

Erst vor einem Tag hatten Julian und Palina die freudige Nachricht öffentlich gemacht. Auf Social Media teilten die beiden eine Fotoreihe, auf der der Influencer vor Palina kniet, während sie zwei Ultraschallbilder in die Kamera hält. Dazu schrieb Palina: "Wir sind wieder schwanger." Die Verkündung kam nicht ohne Vorgeschichte: Anfang des Jahres hatten die beiden bestätigt, dass Palina eine Fehlgeburt erlitten hatte. "Viele von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir Anfang des Jahres unser kleines Wunder verloren haben. Diese Zeit war für uns sehr schwer und es hat gedauert, das zu verstehen und anzunehmen", erklärte sie.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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Instagram / palinamin Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, November 2024