Kurz vor ESC: Sarah Engels musste in Klinik an den Tropf

Kurz vor ihrem großen Auftritt beim Eurovision Song Contest hat Sarah Engels ihre Fans mit einem beunruhigenden Update aufgeschreckt. Die Sängerin meldete sich auf Instagram mit einem Foto, das sie sichtlich erschöpft an einem Tropf zeigt – und lieferte damit auch eine Erklärung, warum sie sich in letzter Zeit so selten bei ihrer Community gemeldet hatte. Nur wenige Tage vor der Abreise nach Wien, wo sie am 16. Mai beim großen ESC-Finale für Deutschland antreten will, wurde die 33-Jährige von einem Virus ausgebremst.

"Einigen ist aufgefallen, dass in letzter Zeit weniger bei mir kam ... Jap, leider hatte es mich doch mehr erwischt, als ich dachte", schrieb die Kölnerin unter ihrem Beitrag. Ein "blöder Virus" habe ihr die Woche gründlich vermasselt, an Training sei zwischenzeitlich überhaupt nicht zu denken gewesen. Doch die Sängerin vermeldete auch eine Entwarnung: Es gehe ihr inzwischen "viel, viel besser". Sie habe sich Ruhe gegönnt und zusätzlich "ein paar extra Vitamine gegeben", wie sie optimistisch erklärte. Laut ESC-kompakt steht Sarah mittlerweile wieder mit ihren Tänzerinnen im Studio.

Einem breiten Publikum wurde Sarah einst als Kandidatin bei Deutschland sucht den Superstar bekannt und schaffte es später als Gewinnerin der Sendung The Masked Singer erneut in die Schlagzeilen. Laut ESC-kompakt prognostizieren Wettanbieter derzeit zwar keine Topplatzierung für Sarahs Song "Fire", doch die Sängerin steckt voller Vorfreude auf das große Event. "Ahhhhh der Eurovision rückt immer näher!", schrieb sie zuletzt begeistert.

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Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

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Getty Images Sarah Engels, Sängerin