Diese Stars gratulieren Julian & Palina zur Schwangerschaft

Für Julian Claßen (33) und seine Freundin palinamin könnte die Freude derzeit kaum größer sein: Nach der tragischen Fehlgeburt zu Beginn des Jahres teilen die beiden nun auf Instagram, dass sie erneut ein Baby erwarten – und lösen damit eine Welle der Emotionen aus. Unter dem gemeinsamen Beitrag, in dem Palina stolz ihren Babybauch und Ultraschallbilder präsentiert, häufen sich unzählige Glückwünsche von Fans und prominenten Wegbegleitern. Besonders ins Auge fallen liebevolle Nachrichten von Realitystars wie Vanessa Borck (29), Emely Hüffer (29) und Alicia Costa Pinheiro, die ihre Freude mit herzlichen Worten und Emojis ausdrücken.

Neben Glückwünschen von Influencern wie Laura Maria Rypa (30), Mandy Brobeck (31) und Jasi_xx3 (23) melden sich noch weitere prominente Namen zu Wort. Auch Sarafina Wollny (31) gratuliert dem Paar und schrieb auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch und eine wunderschöne Kugelzeit." Währenddessen drückte Cheyenne Ochsenknecht (25) ihre Emotionen mit einer Reihe weinender Emojis aus und Dana Feist (29) schwärmte in den Kommentaren: "Oh mein Gott, wie schön! Glückwunsch!" Die Freude über die Neuigkeiten könnte also kaum größer sein.

Die Nachricht von der Schwangerschaft berührt besonders, wenn man auf die vergangenen Monate zurückblickt: Zu Beginn des Jahres hatten Julian und Palina öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt erlitten haben. "Wir haben das Kind verloren und der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen", teilten sie damals auf Instagram mit. Gleichzeitig erklärten sie ihrer Community: "Offen darüber zu sprechen fühlt sich für uns richtig an, denn genau das ist das Leben." Nach dieser schweren Zeit dürfen sich die beiden nun auf ein neues Kapitel freuen.

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

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