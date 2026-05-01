Stefano Zarrella beglückwünscht Julian Claßen zu Babynews

Babyglück bei Julian Claßen (33) und seiner Freundin Palina: Die beiden Social-Media-Stars haben auf Instagram verraten, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Unter ihrem Post regnet es Glückwünsche und ein prominenter Name sticht heraus: Stefano Zarrella (35) gratuliert in der Kommentarspalte mit besonders herzlichen Worten. Der Koch und Netzliebling erinnert sogar an eine Veranstaltung, die die beiden kürzlich besucht haben – trotz erster Schwangerschaftsanzeichen: "Oh mein Gott, ey. Ich freue mich so, so sehr. Dann seid ihr dennoch auf mein Event gekommen, wow! Weiß ich so zu schätzen! Nur Liebe für euch."

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der besondere persönliche Bezug: Stefano soll mit Julians Ex-Partnerin Tanja Makarić (29) angebandelt haben – die zwei wurden mehrfach gemeinsam beim Turteln gesehen. Was die vermeintliche Romanze betrifft, hielten sich die beiden aber bedeckt. Umso mehr fällt Stefanos liebevoller, positiver Kommentar auf. Julian freut sich über die Worte des Food-Influencers und erklärt den kurzen Abgang während der Veranstaltung: "Darum sind wir auch einmal rausgerannt, weil Palina plötzlich übel war."

Die frohe Botschaft über Palinas Schwangerschaft berührt viele Fans auch deshalb sehr, weil Julian und sie vor rund vier Monaten ihr ungeborenes Baby verloren. Damals hatten sie publik gemacht, dass Palina wegen starker Blutungen ins Krankenhaus musste. Kurz darauf folgte die traurige Gewissheit: "Leider hat sich bestätigt, was wir befürchtet haben. Die Schwangerschaft hat nicht gehalten. Wir haben das Kind verloren und der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Julian Claßen, Palina und Stefano Zarrella

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars