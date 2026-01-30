Endlich bestätigt? Hier kuschelt Olivia Wilde mit dem Neuen

Verliebt – oder auf dem Weg dorthin? Olivia Wilde (41) scheint ihre neue Liebe auf Instagram nun nach ewigen Spekulationen endlich offiziell gemacht zu haben – das lässt jedenfalls ein Schnappschuss inmitten verschiedener Festival-Impressionen vermuten. Die Schauspielerin und Regisseurin teilte am Wochenende eine Fotoreihe von ihrem Besuch beim Sundance Film Festival in Park City, Utah. Zwischen Bildern mit ihren Kollegen Seth Rogen (43) und Edward Norton (56) taucht auf Foto Nummer sechs eine innige Umarmung auf: Olivia liegt eng an einen Mann geschmiegt, der sie mit beiden Armen hält. Laut dem Magazin Us Weekly handelt es sich bei ihm um Caspar Jopling (34), den britischen Kunsthändler. Aufgenommen wurden die Fotos wohl am Wochenende.

Caspar ist kein Unbekannter: Der Brite war von 2019 bis 2024 mit Sängerin Ellie Goulding (39) verheiratet. Bereits seit Juli 2025 kursierten Gerüchte, dass er und Olivia sich nähergekommen seien, vor allem in London. Die Zeitung Mail on Sunday berichtete damals, die beiden hätten ungestört Date-Abende in Notting Hill verbracht, oft in Pubs mit abgedunkelten Ecken. Im September 2025 tauchten dann Kussfotos aus der britischen Hauptstadt auf. Nun liefert Olivias eigener Feed die bisher deutlichste Bestätigung einer neuen Liaison. Zwischen Festival-Impressionen und Set-Buddies aus ihrem neuen Projekt "The Invite", bei dem sie vor der Kamera stand und Regie führte, hat sie die Zärtlichkeitsszene wie eine kleine Botschaft versteckt. Seit Monaten wird den beiden also schon eine ernste Beziehung nachgesagt. Bereits im November stellte sie Caspar laut Daily Mail ihren Freunden vor.

Privat scheinen die beiden trotz omnipräsenter Neugier ihrer Fans das Tempo selbst zu bestimmen. Olivia, die zwei Kinder mit dem US-Schauspieler und Comedian Jason Sudeikis (50), mit dem sie von 2011 bis 2020 liiert war, hat, zeigte sich zuletzt immer wieder entspannt bei Kultur- und Mode-Events. Caspar, der in der Kunstwelt zu Hause ist und beruflich zwischen Galerien, Auktionen und Vernissagen pendelt, wurde bereits an ihrer Seite bei gesellschaftlichen Anlässen gesehen. Olivia managt derweil ihre Karriere als Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin. Bei den Dreharbeiten zu "Don't Worry Darling" lernte sie den Sänger Harry Styles (31) kennen – und war von etwa Anfang 2021 bis November 2022 für fast zwei Jahre glücklich liiert. Nach der Trennung von dem ehemaligen One Direction-Musiker, der nun in Zoe Kravitz (37) seine große Liebe gefunden haben soll, scheint die "Dr. House"-Darstellerin nun bereit für ein neues Kapitel.

Getty Images Olivia Wilde , Dezember 2024

Instagram / oliviawilde Schauspielerin Olivia Wilde kuschelt mit einem Mann, Januar 2026.

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019