Olivia Wilde wegen Luxus-Krebsscan-Werbung unter Beschuss

Olivia Wilde (41) hat sich am Dienstag in die Kritik gebracht, nachdem sie auf Instagram für einen teuren Ganzkörperscan des Anbieters Prenuvo geworben hat. Die Schauspielerin teilte einen Werbepost für das Gesundheitsunternehmen, das MRT-Scans anbietet, die Krebs und andere chronische Krankheiten angeblich Jahre vor dem Auftreten von Symptomen erkennen können sollen. Mit einem stolzen Preis von rund 2.100 Euro, der nicht von der Krankenversicherung abgedeckt wird, ist der Service für die meisten Menschen nicht erschwinglich. Offenbar mit einer gewissen Voraussicht deaktivierte die 41-Jährige die Kommentarfunktion unter ihrem Post, bevor sie den Scan ihren Followern empfahl.

In ihrem Instagram-Beitrag posierte Olivia neben dem MRT-Scanner und schrieb: "Ich habe meinen zweiten Scan gemacht, nachdem ich ihn vor einem Jahr zum ersten Mal gemacht habe, und wieder einmal bin ich von dem Prozess fasziniert und so dankbar für die Chance zu wissen, dass ich gesund bin und mein Gehirn trotz der chaotischen Welt nicht schmilzt und brennt." Sie empfehle den Scan wärmstens und ergänzte, dass sie während des MRT sogar eingeschlafen sei. Die Schauspielerin ist damit nicht die erste Prominente, die für Prenuvo wirbt. Auch Kim Kardashian (45), Rita Ora (35), Kate Hudson (46) und die britische TV-Moderatorin Holly Willoughby (45) haben den Service bereits beworben und dafür teils heftige Kritik einstecken müssen.

Medizinexperten warnen dem Portal DailyMail zufolge allerdings vor den Ganzkörperscans und bezweifeln deren Nutzen für gesunde Menschen ohne Symptome. Das American College of Radiology empfiehlt keine MRT-Screenings bei Menschen ohne Beschwerden, da es "keine dokumentierten Beweise" dafür gebe, dass die Technik "kosteneffizient oder wirksam bei der Verlängerung des Lebens" sei. Dr. Stuart Fischer, ein Internist aus New York, betonte, dass dies kein geeignetes Screening-Instrument für eine Vielzahl menschlicher Erkrankungen sei. Fans kritisierten die Stars in sozialen Medien scharf und warfen ihnen vor, weltfremd zu sein und einen Service zu bewerben, der für normale arbeitende Menschen finanziell nicht erreichbar ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, September 2024