Jetzt offiziell? Olivia Wilde besucht Event mit Caspar

Olivia Wilde (41) hat ihren ersten öffentlichen Auftritt mit Caspar Jopling (33) gewagt. Bei einer Party im Rahmen der New York Fashion Week wurden die Schauspielerin und der Kunsthändler zusammen gesehen. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, erschien Olivia in einem halbtransparenten Kleid mit bauschigen Ärmeln und einer Pelzstola, während Caspar sich in einem eleganten schwarzen Hemd und passender Hose präsentierte. Das neue Paar soll sich Berichten zufolge seit Juli daten und genoss bereits einige Treffen, größtenteils abseits der Öffentlichkeit.

Ihre Dates führten die beiden oft ins Londoner Viertel Notting Hill, wo Caspar als Investor der Lokale The Pelican und The Fat Badger arbeitet. Beide Orte bieten diskrete Rückzugsorte für Prominente, wie beispielsweise versteckte Tische oder einen privaten Raucherbereich. Erst vergangene Woche genossen sie ein mehrstündiges Dinner in einer der Locations, wo sie bei einem Kuss vor den Türen des Restaurants erwischt wurden. Dank Caspars Verbindungen hatten sie bis dahin stets die Möglichkeit, im Verborgenen zu bleiben.

Caspar erlangte internationale Bekanntheit durch seine Ehe mit der Sängerin Ellie Goulding (38), von der er jedoch seit Februar 2024 getrennt ist. In den darauffolgenden Monaten wurden die Ex-Partner immer wieder zusammen gesehen, doch ein Liebes-Comeback blieb aus. Im Sommer desselben Jahres wurde der Britin eine Romanze mit ihrem Surflehrer nachgesagt. Laut der britischen Zeitung soll sie nun jedoch den 28-jährigen Schauspieler Beau Minniear kennenlernen.

Getty Images Olivia Wilde, September 2025

ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding im November 2019

Getty Images Ellie Goulding, März 2025