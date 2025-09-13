Diese Stars strahlen bei der Michael-Kors-Show in New York

Bei der diesjährigen Michael Kors Show im Rahmen der New York Fashion Week zog Leni Klum (21) in einem strahlend weißen Outfit alle Blicke auf sich. Das Nachwuchsmodel präsentierte sich in einem All-White-Look, bestehend aus einem Oversized Blazer und locker geschnittenen Business-Bermudas, der an Eleganz und Lässigkeit nicht zu übertreffen war. Schauspielerin Olivia Wilde (41) sorgte ebenfalls für Aufsehen: Ihr Outfit aus einem transparenten Mesh-Top, kombiniert mit einem Oversized Blazer, setzte ebenso auf Minimalismus, unterstrich jedoch mit seinem gewagten Design ihre Vorliebe für ausdrucksstarke Stylings. Der Abend brachte zahlreiche Prominente aus Hollywood und der Modeszene zusammen, darunter auch Suki Waterhouse (33), die ihren rockigen Look in Szene setzte.

Die Kollektion von Michael Kors, die auf dem Laufsteg präsentiert wurde, orientierte sich an gedeckten Farben wie Schwarz, Weiß und Braun, welche er geschickt mit Elementen wie Mesh und Fransen kombinierte. Die Designs spiegelten eine Mischung aus Business-Chic und Afterhour-Freigeist wider, die von den Zuschauern mit Begeisterung aufgenommen wurde. "Minimalistisch, clean und mit Power-Suit-Elementen", lautete die inoffizielle Devise des Abends, die sowohl auf den Laufsteg als auch auf die Outfits der Gäste zutraf. Neben Leni Klum und Olivia Wilde gesellten sich auch weitere bekannte Persönlichkeiten wie Gwyneth Paltrow (52) und Lili Reinhart (29) zu den modischen Highlights dieses glamourösen Abends.

Für Leni, die Tochter von Heidi Klum (52), markiert die Show einen weiteren Schritt in ihrer vielversprechenden Modelkarriere. Schon Anfang des Jahres war sie bei der Michael-Kors-Show dabei und zog auch damals alle Blicke auf sich. Olivia, die neben ihrer Schauspielkarriere auch als Regisseurin tätig ist, überraschte bei der diesjährigen Veranstaltung mit einem gewagten, innovativen Outfit und unterstrich damit einmal mehr ihren Ruf als Modeikone. Trotz unterschiedlicher Stilrichtungen fanden alle Stars in der minimalistisch-eleganten Ästhetik der Show eine gemeinsame Bühne, die gleichzeitig auch ihre Einzigartigkeiten zur Geltung brachte.

Getty Images Leni Klum im September 2025 in New York

Getty Images Suki Waterhouse im September 2025 in New York

Getty Images Lili Reinhart im September 2025 in New York