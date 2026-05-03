Trotz Kritik: Jeff Bezos und Lauren laden zur Pre-Met-Party

Kurz vor ihrem offiziellen Auftritt bei der Met Gala laden Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) zu einer geheimen Pre-Met-Party in New York City ein. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, verschickte das Paar schicke E-Mail-Einladungen mit dem Betreff "EINLADUNG: Jeff und Lauren Bezos laden dich ein". Gefeiert werden soll demnach am 2. Mai ab 20 Uhr – der genaue Ort bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Die Adresse wird den Gästen erst nach ihrer Zusage verraten, was die Vorfreude auf das exklusive Event weiter anheizt.

Laut Variety könnte die Feier in der New Yorker Stadtwohnung des Paares stattfinden. Eine offizielle Stellungnahme von Seiten der Bezos' blieb bislang aus. Wer zur Gästeliste gehört, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Gala selbst sorgte im Vorfeld für Aufregung: Seitdem bekannt wurde, dass Jeff und Lauren zu den Hauptsponsoren des Events gehören, tauchte in New York eine Plakatkampagne einer aktivistischen Gruppe auf, die zum Boykott der "Bezos Met Gala" aufruft. Die Plakate werfen dem Amazon-Gründer und seiner Frau "Arbeiterausbeutung" vor und beziehen sich auf Berichte, wonach der Technologiekonzern das US-Heimatschutzministerium bei Abschiebewellen unterstütze.

Der große Modeabend im Metropolitan Museum of Art steht in diesem Jahr unter dem Dresscode "Fashion Is Art". An der Seite von Jeff und Lauren werden als Co-Vorsitzende Superstars wie Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Tennislegende Venus Williams (45) und Modeikone Anna Wintour (76) die Gäste auf den berühmten Stufen des Museums empfangen. Für das Paar ist das Engagement bei der Met Gala der bisher sichtbare Höhepunkt ihrer Verbindung mit der New Yorker Fashion- und Society-Szene.

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

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Getty Images Nicole Kidman und Anna Wintour bei der Prada Fashion Show

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