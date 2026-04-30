Doku über Anna Wintours prägenden Met-Gala-Einfluss

Kurz vor der diesjährigen Met Gala am 4. Mai bringt CNN eine neue Dokumentation über eine der mächtigsten Frauen der Modewelt heraus: Anna Wintour (76). Die einstündige Doku mit dem Titel "Behind the Bob: Vogue's Anna Wintour" ist bereits jetzt auf CNN.com und in der CNN-App für Abonnenten verfügbar und wird außerdem am 3. Mai im TV ausgestrahlt. Der Film widmet sich dem jahrzehntelangen Einfluss der ehemaligen Vogue-Chefredakteurin auf Mode und Medien – und beleuchtet dabei auch, wie sie die Met Gala von einem gesellschaftlichen Fundraiser-Dinner zu einem der meistbeachteten Kulturevents weltweit gemacht hat, wie People berichtet.

In dem Dokufilm kommen Designer und Brancheninsider zu Wort, die Anna nahestehen, darunter Isaac Mizrahi und Melitta Baumeister, sowie ehemalige Vogue-Kolleginnen wie Tonne Goodman, Sally Singer und Stephanie Winston Wolkoff. Auch Journalist Michael Grynbaum ist Teil der Produktion. "Behind the Bob" zeichnet Annas "jahrzehntelange Herrschaft als prägende Kraft in der globalen Mode und Medienlandschaft" nach, wie es in einer Pressemitteilung heißt, und setzt sich dabei auch mit den Kritiken und Kontroversen auseinander, die ihre Karriere begleitet haben. Anna ist seit 1995 Co-Vorsitzende der Met Gala und übernahm 1999 den alleinigen Vorsitz.

Die diesjährige Gala steht unter dem Dresscode "Fashion Is Art", der an die Ausstellung "Costume Art" des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art angelehnt ist. Anna wird den Abend gemeinsam mit den Co-Vorsitzenden Beyoncé (44), Nicole Kidman (58) und Venus Williams (45) leiten. Als Gastgeberin ist sie seit Jahren das Gesicht der Veranstaltung – zuletzt sorgte sie bei der Met Gala 2025 mit einem floral bestickten Seidenkleid für Aufmerksamkeit, auf dem Fans einen rötlichen Fleck entdeckt hatten, was im Netz für amüsierte Reaktionen sorgte.

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Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

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Getty Images Collage: Anna Wintour

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Getty Images Nicole Kidman und Anna Wintour bei der Prada Fashion Show