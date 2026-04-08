Ikonen vereint: Meryl Streep und Anna Wintour zieren Vogue

Meryl Streep (76) und Anna Wintour (76) haben gemeinsam für das Cover der Mai-Ausgabe der Vogue posiert – ein wahrhafter Popkultur-Moment. Pünktlich zur Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" vereinte die legendäre Fotografin Annie Leibovitz die echte Modepäpstin und ihre filmische Reinkarnation Miranda Priestley vor der Kamera. Das Shooting wurde von einem Gespräch zwischen den beiden Frauen begleitet, das Regisseurin Greta Gerwig (42) moderierte. Darin gaben die Schauspielerin und die ehemalige Vogue-Chefin Einblicke in ihre ungewöhnliche Verbindung und die Entstehung der Kultfigur Miranda. Besonders amüsant war Meryls Rückblick auf die Dreharbeiten zum ersten Film aus dem Jahr 2006. "Beim ersten Film hatten alle Angst vor Anna, also konnten wir keine Kleidung finden. Niemand wollte uns Kleidung geben", erinnerte sich die Schauspielerin.

Anna zeigte sich im Interview ungewohnt nahbar und zollte Meryl höchsten Respekt. "Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es eine solche Ehre ist, von Meryl gespielt zu werden, wie weit Miranda auch von mir selbst entfernt sein mag. Wer würde das nicht als ein außergewöhnliches Geschenk betrachten?", erklärte sie gegenüber der Vogue. Auf die Frage von Greta, ob sie die Rollen im echten Leben tauschen könnten, reagierten beide mit Humor. Während Anna trocken feststellte, sie sei "absolut talentfrei" für die Bühne oder die Leinwand, zeigte Meryl Respekt vor dem modischen Alltag der Chefin. "Ich hätte schreckliche Angst vor den Schuhen. Jeden Tag, wow, alles so perfekt zusammenzustellen", verriet sie.

Dass Anna heute so medienwirksam mit ihrem filmischen Denkmal umgeht, ist bemerkenswert. Zur Premiere des Originalfilms 2006 hatte sie ihre Reaktionen noch auf ein Minimum beschränkt und lediglich durch ihr Erscheinen in Prada bei der Premiere Humor bewiesen. Inzwischen nutzt sie die Aufmerksamkeit rund um das Kult-Franchise jedoch geschickt als Bühne. So stand sie bereits im März an der Seite von Hauptdarstellerin Anne Hathaway (43) bei den Oscars auf der Bühne und ziert nun das Cover ihres eigenen Magazins. Dass Meryls Miranda Priestly entgegen der weit verbreiteten Annahme gar nicht direkt von Anna inspiriert wurde, sondern von Regisseur Mike Nichols (†83) und Schauspieler Clint Eastwood (95), wie die Schauspielerin in der Vergangenheit verriet, scheint die gegenseitige Bewunderung der beiden Frauen nicht zu schmälern. Im neuen Film kehrt Miranda in einer Ära zurück, in der das Konzept des klassischen Printmagazins um seine Existenz kämpft.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Meryl Streep und Anna Wintour

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IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

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Imago Anna Wintour bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Fashion Week im Grand Palais