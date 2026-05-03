Herzogin Meghan büßt prominente Freundschaften ein

Herzogin Meghan (44) soll gleich mehrere prominente Freundschaften eingebüßt haben – darunter die mit einer der mächtigsten Frauen der Modewelt. Wie die britische Zeitung Daily Mail unter Berufung auf einen Insider berichtet, ist das Verhältnis zwischen Meghan und Vogue-Chefin Anna Wintour (76) inzwischen so zerrüttet, dass Anna die Herzogin schlichtweg "hasst". Das Zerwürfnis soll sich bereits 2019 angebahnt haben, als Meghan für die britische Ausgabe des Magazins ein Sonderheft zum Thema "Forces for Change" als Gastherausgeberin verantwortete – und dabei eng mit dem damaligen britischen Vogue-Chefredakteur Edward Enninful zusammenarbeitete, den Anna als Konkurrenten betrachtete. "Meghan hat sich auf Enninfuls Seite gestellt, was Anna wütend gemacht hat", zitiert das Blatt die anonyme Quelle. Hinzu komme, dass Meghan geliehene Designerstücke nicht zurückgebe und keine Rechnungen bezahle. Auch Annas tiefe Verbundenheit mit der britischen Königsfamilie soll eine Rolle beim Zerwürfnis spielen: "Anna liebt die Königsfamilie. Sie ist eine Dame. Sie hat es gehasst, wie sie [die Sussexes] ihren Austritt aus dem Königshaus gehandhabt haben", erklärt der Insider weiter.

Frust soll nicht nur bei Anna Wintour bestehen. Meghan soll auch Lauren Sánchez (56), die Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62), vor deren Hochzeit in Venedig brüskiert haben. Obwohl Meghan zu Veranstaltungen von Lauren eingeladen worden sei, habe sie diese ausgeschlagen – angeblich aus Imagegründen. "Sie wollte nicht mit ihr gesehen werden, weil sie dachte, sie sei geschmacklos", schildert der Insider. Darüber hinaus soll es Spannungen mit der Kardashian-Familie gegeben haben: Nach der 70. Geburtstagsfeier von Kris Jenner (70) im November 2025 sollen Harry (41) und Meghan darum gebeten haben, gemeinsame Fotos aus dem Netz zu nehmen – offenbar weil Meghan darauf ohne den traditionellen roten Mohnblumen-Pin zum Remembrance Day zu sehen war. Kim Kardashian (45) räumte den Vorfall jüngst im Podcast "Khloé in Wonder Land" ein, relativierte das Ganze jedoch: "Es war wirklich ganz harmlos, was so verrückt ist. Mama und Meghan sind seit einigen Jahren befreundet und pflegen eine wirklich herzliche Beziehung."

Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry hatten die britische Königsfamilie im Januar 2020 verlassen und sich in Montecito in Kalifornien niedergelassen. Seitdem haben die beiden mehrere unternehmerische Projekte gestartet, darunter Meghans Lifestyle-Marke As Ever sowie verschiedene Dokumentarfilmprojekte für Netflix. Laut dem Insider laufe es für das Paar jedoch nicht gut: "Sie haben wirklich die Kontrolle verloren. Ich höre, dass sie völlig aus der Bahn gerät, weil sie weiß, dass nichts funktioniert", sagt der Insider und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass einer von beiden glücklich ist." Beruflich und privat soll es laut der namentlich nicht näher genannten Quelle somit alles andere als rund laufen für Meghan und Harry. Das Paar selbst hat sich zu den jüngsten "Enthüllungen" des angeblichen Insiders nicht geäußert. Meghan hält Details zu ihrem Freundeskreis weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025