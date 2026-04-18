Seltenes Duo: Anna Wintour und Tochter Bee besuchen Broadway

Ein seltener gemeinsamer Auftritt: Anna Wintour (76) besuchte am Mittwochabend gemeinsam mit ihrer Tochter Bee Carrozzini die Broadway-Premiere von "The Fear Of 13" in New York. Die ehemalige Vogue-Chefredakteurin erschien laut Daily Mail in einem weißen, langärmeligen Kleid mit khakigrünem und blauem Muster, kombiniert mit einer funkelnden Kette und Schlangenleder-Absätzen. Ihr markanter Bob und eine Sonnenbrille rundeten den Look ab. Tochter Bee setzte dagegen auf ein weißes, ärmelloses Kleid mit rotem Blumendruck und goldenen Sandalen.

Zu den Hauptdarstellern des Stücks gehören Adrien Brody (53) und Tessa Thompson (42). Adrien erschien schick in einem schwarzen Anzug, an seiner Seite seine Freundin Georgina Chapman (50) in einem farbenfrohen Blumenkleid. Tessa trug ein schwarzes Kleid mit grau-weißem Blumenmuster. Das Stück erzählt die wahre Geschichte von Nick Yarris, der für ein Verbrechen verurteilt und zum Tod verurteilt wurde, das er nicht begangen hatte. Nach 22 Jahren in der Todeszelle wurde er durch neue DNA-Beweise freigesprochen – die Rolle des Nick Yarris spielt Adrien.

Der glamouröse Theaterabend fällt in eine ereignisreiche Zeit für Anna. Die Modeikone ist derzeit auch im Zusammenhang mit dem kommenden Film "Der Teufel trägt Prada 2" in aller Munde, der am 1. Mai erscheinen soll. Gemeinsam mit Meryl Streep (76) posierte sie für das Cover von Vogue – fotografiert von Annie Leibovitz, beide in Prada gekleidet. Meryl gilt als Vorlage für die Figur der Miranda Priestly, die in dem Film die gefürchtete Chefin des Modemagazins Runway verkörpert – eine Figur, die in weiten Teilen an Anna angelehnt sein soll. In einem von Greta Gerwig (42) geführten Gespräch für die Vogue sprach Anna über Mode, Macht und den Wandel der Branche: "Was mir am ersten Film gefiel, ist, dass er der Welt gezeigt hat, was für ein riesiges Geschäft Mode ist." Bee, die mit bürgerlichem Namen Katherine heißt, ist mit dem Regisseur und Fotografen Francesco Carrozzini (43) verheiratet, dessen Mutter Franca Sozzani einst Chefredakteurin der italienischen Vogue war.

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Getty Images Anna Wintour und Bee Carrozzini bei der Broadway-Premiere von "The Fear Of 13" in New York

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Getty Images Adrien Brody bei der Broadway-Premiere von "The Fear of 13" in New York, 15. April 2026

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Getty Images Anna Wintour, Modejournalistin