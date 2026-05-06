Elizabeth Smart fühlt sich nach Bodybuilding-Sieg "befreit"

Elizabeth Smart (38), die als 14-Jährige entführt und neun Monate lang festgehalten worden war, überrascht ihre Fans mit einer neuen Leidenschaft: Bodybuilding. Die Kinderrechtsaktivistin trat jetzt in der CBS-Morningsendung von Gayle King (71) auf und sprach offen darüber, was ihr erster Wettkampf am 17. und 18. April in Salt Lake City, Utah, für sie bedeutet hat – und wie es sich anfühlt, ihn sogar gewonnen zu haben. "Ich fühle mich gut. Ich fühle mich aufgeregt", sagte Elizabeth gegenüber CBS Mornings. "Ich fühle mich so gut wie befreit, weil ich mehr als nur eine Sache sein kann. Ich kann Bodybuilderin sein. Ich kann mich schön und sexy fühlen. Und ich kann trotzdem noch eine Fürsprecherin für Frauen und Kinder gegen sexuelle Gewalt sein."

Den Weg zum Bodybuilding fand die 38-Jährige, nachdem sie das Marathonlaufen aufgegeben hatte. Knieschmerzen und der enorme Zeitaufwand hatten sie dazu bewegt, einen neuen Sport zu suchen. Als ihre Trainerin Robyn Maher sich bei ihr meldete, erkannte Elizabeth, dass sie ein neues Ziel brauchte. "Ich würde lügen, wenn ich sagte, da wäre keine Eitelkeit im Spiel", verriet sie mit einem Lachen. "Ich wollte umwerfend aussehen. Ich brauche ein Ziel und eine Deadline." Das Bikini-Outfit auf der Bühne habe ihr dann aber doch Überwindung gekostet: "Es war absolut beängstigend. Ich bin sehr bescheiden aufgewachsen. Ich glaube, ich habe bis zu meiner Hochzeitsreise keinen Bikini getragen."

Elizabeth ist seit 2012 mit Matthew Gilmour verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Chloé, James und Olivia. In ihrer Arbeit als Aktivistin begegnet ihr immer wieder, wie tief Übergriffe das Verhältnis von Betroffenen zu ihrem eigenen Körper erschüttern können. Für sie selbst sei der Wettkampf deshalb auch eine Art Feier gewesen: "In meiner Arbeit habe ich so viele Opfer sexuellen Missbrauchs und Gewalt getroffen, die das Gefühl haben, ihr Körper hat sie verraten", erklärte sie. "Für mich war das hier eine Feier meines Körpers, weil er mich durch jeden schlimmsten Tag und jede schlechte Erfahrung getragen hat."

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Getty Images Elizabeth Smart bei den 43. Gracie Awards in Beverly Hills

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Getty Images Gayle King im Dezember 2022

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Frazer Harrison/Getty Images Elizabeth Smart, Autorin

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