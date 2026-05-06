Diese Dinge dürfen auf König Charles' Reisen nie fehlen

König Charles III. (77) sorgt mit seinen Reisegewohnheiten derzeit für ordentlich Gesprächsstoff. Einem Enthüllungsbericht zufolge legt der britische Monarch auch unterwegs großen Wert auf ganz persönliche Standards. So sollen neben seinem Gepäck angeblich auch eher ungewöhnliche Dinge mitreisen. Darunter ein eigener Toilettensitz und sogar ein geliebter Teddybär, auf die der 77-Jährige offenbar nicht verzichten möchte. Ausgeplaudert wurden diese Details laut Just Jared von Christopher Andersen, dem Autor des demnächst erscheinenden Buches "The King". Der Royal-Experte gewährte intime Einblicke in die Reisegewohnheiten des Königs.

Auch beim Essen soll es bei König Charles III. ganz eigene Regeln geben. Wie der Insider berichtet, speist der Monarch auf Reisen nur ungern wie alle anderen. Stattdessen bringt er zu Dinner-Einladungen offenbar häufig seinen eigenen Koch mit. Dieser bereitet ihm dann eine separate Mahlzeit zu, die Charles nicht gemeinsam mit den anderen Gästen einnimmt. Offiziell soll der König diese Behauptungen aber zurückgewiesen haben. Doch laut Personen aus seinem Umfeld halten sich die Gerüchte hartnäckig. Und damit nicht genug: Selbst bei scheinbar kleinen Details kennt der 77-Jährige keine Kompromisse. So spielt auch Eis eine Rolle bei seinen speziellen Vorlieben. Allerdings geht es ihm dabei weniger um den Geschmack, sondern vielmehr um die Form. Angeblich dürfen auf Reisen sogar eigene Eiswürfelformen im Gepäck nicht fehlen.

Die besonderen Vorlieben von König Charles III. kommen offenbar nicht von ungefähr. Schon seit seiner Kindheit ist der Monarch an feste Abläufe und klare Strukturen gewöhnt. Als Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) stand er jahrzehntelang im Rampenlicht und war früh in offizielle Termine, Reisen und Empfänge eingebunden. Kein Wunder also, dass ihm vertraute Routinen bis heute wichtig sind. Enge Vertraute berichten immer wieder, dass gerade diese Gewohnheiten ihm helfen, im stressigen Alltag Ruhe zu bewahren. Auch privat setzt Charles auf Tradition: Ob die Weihnachtszeit auf dem Landsitz Sandringham oder der jährliche Sommer in Schottland – solche Rituale haben für den König seit Jahren einen festen Platz.

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Getty Images King Charles III. beim Royal Maundy Service in der St Asaph Cathedral in Wales

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Getty Images Bei der Queen’s Reading Room-Empfang: Queen Camilla und König Charles III.in Clarence House

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009