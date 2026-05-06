Not-OP am Darm: Bonnie Tyler war im Krankenhaus in Portugal

Für Bonnie Tyler hat es in Portugal einen echten Schockmoment gegeben. Die walisische Sängerin, bekannt für Hits wie "Total Eclipse of the Heart" und "It’s A Heartache", musste nach starken Bauchschmerzen notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut mehreren Medien, wie der Daily Mail, erlitt die 74-Jährige eine Darmperforation und wurde daraufhin in eine Klinik in Faro, im Süden Portugals, gebracht, wo sie umgehend am Darm operiert wurde. Die Operation verlief erfolgreich und Bonnie befindet sich nun stabil auf dem Weg der Besserung.

Auf ihrer offiziellen Website ist zu lesen: "Wir bedauern sehr, ankündigen zu müssen, dass Bonnie in einem Krankenhaus in Faro, Portugal, wo sie ein Zuhause hat, wegen eines Notfalleingriffs am Darm aufgenommen wurde. Die Operation verlief gut und sie erholt sich nun. Wir wissen, dass alle ihre Familie, Freunde und Fans besorgt über diese Nachricht sein werden und ihr eine vollständige und schnelle Genesung wünschen." Ob Bonnies geplante Europatour, die später in diesem Jahr beginnen soll, wie vorgesehen stattfinden kann, ist bislang offen.

Dass sich die Sängerin gerade in Portugal befindet, ist keine Überraschung. Bonnie verbringt dort seit Jahrzehnten einen Großteil ihres Jahres und bezeichnet die Algarve als ihre zweite Heimat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Sullivan, einem ehemaligen Olympioniken im Judo und Immobilienentwickler, besitzt sie in der Region ein aufwendig gestaltetes Glashaus mit Meerblick, das das Paar nach dem Abriss einer früheren Villa dort errichten ließ. Noch im März hatte Bonnie gegenüber dem Magazin Hello! erzählt, dass ihre Knie ihr einziges ernsthaftes gesundheitliches Problem seien – und dabei betont, wie fit sie sich fühle: "Ich rocke noch immer auf der Bühne mit meiner wunderbaren Band, und wenn man seine Gesundheit hat, hat man alles."

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, 2020

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, 1984

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Getty Images Robert Sullivan und Bonnie Tyler im Mai 2005

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