Feuerwehrtraining: So nahm Lauren Sánchez vor Met Gala ab

Wenige Stunden vor der Met Gala 2026 absolvierte Lauren Sánchez (56) eine äußerst ungewöhnliche Vorbereitung auf das glamouröseste Ereignis der Modewelt. Anstatt es bei klassischen Beauty-Treatments zu belassen, besuchte die Moderatorin die New Yorker Feuerwehr und durchlief dort ein echtes Einsatztraining. Gegenüber dem Magazin Vogue verriet sie, was das genau bedeutete: volle Schutzausrüstung anlegen und anschließend durch einen verrauchten Hindernisparcours kriechen. "Es ist wohl das einzigartigste Met-Prep, das es je gab", erklärte die 56-Jährige, die im aktuell viel diskutierten Film Der Teufel trägt Prada 2 gehörig aufs Korn genommen wird. "Es war wahnsinnig, aber ich liebte es. Ich habe dabei etwa ein Kilogramm verloren."

Natürlich fehlten auch die typischeren Vorbereitungen nicht. In den Tagen vor dem Event gönnte sich Lauren eine Gesichtsbehandlung, traf sich zu einer finalen Anprobe mit Schiaparelli-Kreativdirektor Daniel Roseberry und veranstaltete eine glamouröse Pre-Met-Gala-Feier. Auf dem roten Teppich selbst präsentierte sie sich dann in einem nachtblauen Schiaparelli-Kleid mit funkelnden Schmuckelementen an der Schulter. Das Kleid orientierte sich laut Vogue an einem der bekanntesten Gemälde in der Sammlung des Metropolitan Museum of Art: "Madame X" von John Singer Sargent. Die endgültige Kreation entstand nach einem lockeren Gespräch mit ihrem Stylisten Law Roach und Daniel in Paris. "Wir haben darüber gesprochen, was ich gerne trage und wie meine Persönlichkeit ist, und dann hat Daniel das in das Design eingearbeitet", schilderte sie den kreativen Prozess.

Lauren fungierte bei der diesjährigen Met Gala als sogenannter Ehren-Co-Chair – und damit als eine von mehreren prominenten Gastgeberinnen des Abends. An ihrer Seite in dieser Rolle waren Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Venus Williams (45) und Anna Wintour (76), eine der einflussreichsten Frauen in der Modebranche. Das Motto des Events lautete in diesem Jahr "Fashion Is Art", angelehnt an die Frühjahrsausstellung "Costume Art" des Metropolitan Museum of Art. Mit Jeff Bezos (62) ist Lauren seit Ende 2025 verheiratet. Die beiden hatten sich nach ihrer Verlobung im Jahr 2023 das Jawort gegeben. Im Rahmen der Met Gala polarisierte das Paar: Die beiden sollen sich ihren Platz als diesjährige Co-Gastgeber für satte zehn Millionen Dollar (rund 8.550.000 Euro) erkauft haben. Das berichtet Page Six unter Berufung auf Insider.

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Getty Images Bei der Met Gala 2026: Lauren Sánchez Bezos im eleganten, schulterfreien Mitternachtsblau-Kleid

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos und Anna Wintour bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.