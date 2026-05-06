Richard Gadd nahm 45 Kilo für seine Rolle in "Half Man" zu

Für seine neue Rolle als Ruben in der Miniserie "Half Man" hat Richard Gadd (36) eine bemerkenswerte körperliche Verwandlung durchgemacht. Fast 45 Kilogramm nahm der Schauspieler und Produzent zu, um sich von seiner vorherigen Figur Donny Dunn aus der Netflix-Serie "Baby Reindeer" zu distanzieren. Im Podcast "How to Fail" von Gastgeberin Elizabeth Day sprach der 36-Jährige jetzt offen darüber, wie bewusst und gezielt diese Transformation geplant war.

Während der Dreharbeiten zu "Baby Reindeer" wog Richard gerade einmal rund 69 Kilogramm – ein Gewicht, das er nach eigenen Angaben durch intensiven Gewichtsverlust erreicht hatte, um sich jung, verletzlich und zierlich zu fühlen. Für "Half Man" brachte er hingegen bis zu 110 Kilogramm auf die Waage. "Ich musste alles verändern. Meine Größe, meine Stimme, meinen Bart, meine Frisur, alles. Ich musste mich transformieren", erklärte er im Podcast. Gegenüber dem Magazin Men's Health schilderte er außerdem, wie er sich über ein Jahr lang bis zu sechsmal pro Woche – manchmal sogar zweimal täglich – durch das Training quälte. Dabei setzte er auf eiweißreiche Mahlzeiten, die ihm ein eigens beauftragtes Unternehmen lieferte. "Ich hatte einen Ernährungsberater. Ich hatte einen Personal Trainer. Es war immer eiweißreich, egal was", so Richard. Sein Trainer David Jenkins und Ernährungsberater Dr. Andrew Usher spielten dabei eine entscheidende Rolle: "Zusammen haben sie mich richtig rangenommen. Sie haben mich nie schlapp machen lassen und mich immer angetrieben."

Richard Gadd ist vor allem durch "Baby Reindeer" international bekannt geworden, eine Serie, die auf seinen eigenen Erlebnissen basiert und für die er bereits einen Emmy gewann. In "Baby Reindeer" spielte er eine fiktionalisierte Version seiner selbst – was den Wunsch, für "Half Man" eine möglichst gegensätzliche Figur zu verkörpern, umso nachvollziehbarer macht. "Ich wusste, dass ich mich von Donny Dunn in fast jeder Hinsicht distanzieren musste, damit die Leute mir als Ruben glauben", sagte er im Podcast. "Baby Reindeer" ist auf Netflix verfügbar, "Half Man" bei HBO Max.

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Getty Images Comédie Richard Gadd

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Getty Images Richard Gadd im Mai 2024

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Getty Images Richard Gadd, Februar 2025