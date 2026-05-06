Er ist Kevin Njies Fame-Fighting-International-Gegner

Es ist offiziell: Kevin Njie (30) wird beim ersten internationalen Fame-Fighting-Event am 6. Juni 2026 in der Ostermann Arena in Leverkusen in den Ring steigen. Der Realitystar, bekannt aus Too Hot To Handle: Germany, tritt dabei gegen den britischen Influencer und Boxer Fes Batista an. Das gab Fame Fighting International jetzt offiziell auf Instagram bekannt: "Kevin Njie vs. Fes Batista. Fame Fighting vs. Misfits Boxing. Der fünfte Kampf des großen Crossovers ist da! Das persönliche Comeback von Kevin", heißt es in der Ankündigung. Unterstützt wird Kevin von Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez. Er betonte, dass Kevin "stabil" sei und die Community froh sei, dass er wieder da ist.

Für Kevin hat dieser Abend eine besondere Bedeutung. Der Sportler war 2025 auf Bali während der Vorbereitung auf "Fame Fighting 3" verschwunden und hatte seinen damaligen Kampf noch vor dem Event abgesagt. Auch seine Social-Media-Profile waren deaktiviert. Ex-Freundin Emely Hüffer (30) hatte offiziell um Hinweise für seinen Verbleib gebeten. Erst nach fünf Tagen tauchte Kevin wieder auf, bevor es ruhig um seine sportlichen Pläne wurde. Psychische Probleme hatten ihn nach seinem plötzlichen Ruhm in die Flucht getrieben. "Da kommst du in einen gewissen Rausch, den du so nicht kennst. Ich war diese ganze Aufmerksamkeit nicht gewohnt. Ich habe mich verloren in dieser Zeit und hatte so eine Leere in mir", so Kevin auf YouTube. Die Bild berichtet unter Berufung auf Einheimische, dass Kevin an einem Ayahuasca-Ritual teilgenommen haben soll. Das Getränk ist nicht ungefährlich und kann starke psychedelische Zustände und tiefe seelische Erfahrungen auslösen. Offiziell bestätigt wurde jedoch bisher noch nichts.

Nun geht es in den Ring. Gegner Fes bringt dafür reichlich Erfahrung mit: Der Brite kennt das Rampenlicht großer Showkämpfe genau. Zusätzlich ist er in den sozialen Medien aktiv und nutzt seine Reichweite, um immer wieder auf seine Anti-Mobbing-Initiative aufmerksam zu machen. Bereits vor Kurzem hatte Kevin in seiner Instagram-Story angedeutet, wieder angreifen zu wollen. Damals ließ er seine Community wissen, dass für ihn eine Phase des Durchatmens zu Ende geht und er die Kontrolle über seine Karriere neu übernehmen will.

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IMAGO / BOBO Kevin Njie, Reality-TV-Star

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Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean

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IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie und Nicolas Nizou kämpfen im Ring bei Fame Fighting 2023