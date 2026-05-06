"KPop Demon Hunters" erreicht 1 Milliarde gestreamte Stunden

Der Animationsfilm KPop Demon Hunters von Netflix schreibt weiter Streaminggeschichte: Als erstes Werk in der Geschichte des Streamingdienstes hat der Fantasy-Film mit Musical-Elementen die Marke von einer Milliarde gestreamten Stunden geknackt. Das geht aus neuen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Ampere Analysis hervor, über die The Streamable berichtet. Damit hat der Film seinen Ruf als erfolgreichster Netflix-Film aller Zeiten weiter gefestigt – und ein Ende des Hypes ist offenbar noch lange nicht in Sicht.

Besonders bemerkenswert ist dabei, wie der Film seinen Erfolg aufgebaut hat: Laut Ampere Analysis erreichte "KPop Demon Hunters" seinen Streaming-Höhepunkt erst rund elf Wochen nach Veröffentlichung – zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Netflix-Produktionen längst aus den Charts verschwunden sind. Das Magazin What's on Netflix ergänzt: Der Film hält sich bereits seit 46 Wochen in den globalen Netflix-Top-Ten und kommt auf insgesamt 617 Millionen Views weltweit. Die Zahlen haben sich damit seit September mehr als verdoppelt. Bei diesem anhaltenden Erfolg überrascht es kaum, dass Netflix und Sony Pictures Animation bereits an einer Fortsetzung arbeiten – allerdings dürften Fans sich in Geduld üben müssen, denn mit "KPop Demon Hunters 2" ist frühestens 2029 zu rechnen.

Zuletzt zeigte sich, wie tief "KPop Demon Hunters" in der Popkultur verwurzelt ist: Bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles räumte das Projekt gleich mehrere Preise ab. Die fiktive Band HUNTR/X wurde als Duo oder Gruppe des Jahres ausgezeichnet. Außerdem gewann ihr Titelsong "Golden" den Preis als K-Pop-Song des Jahres, während der Soundtrack zum Lieblings-Soundtrack gekürt wurde.

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©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

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Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

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Netflix Derpy and Rumi in "KPop Demon Hunters"