Eugene Mirman gibt nach schwerem Unfall Gesundheitsupdate

Für Eugene Mirman hätte der 31. März 2025 tödlich enden können. Der Schauspieler, bekannt als Stimme von Gene Belcher in der Animationsserie "Bob's Burgers", verunglückte mit seinem Auto an einer Mautstation auf dem F.E. Everett Turnpike in Bedford, New Hampshire. Sein Wagen krachte in die Schrankenanlage und fing Feuer. Zeugen, darunter ein Staatspolizist aus dem Sicherheitsteam von New Hampshires Gouverneurin Kelly Ayotte, zogen Eugene aus den Flammen. Nun hat sich der Comedian gegenüber Variety zu dem Unfall geäußert – und gibt Entwarnung: "Ich bin wirklich wieder im Leben", sagte er dem Magazin.

Eugene erlitt bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung, gebrochene Rippen und ein gebrochenes Handgelenk. Verbrennungen blieben ihm zum Glück erspart. An den Zusammenstoß selbst kann er sich nicht erinnern: "Ich erinnere mich daran, im Krankenwagen zu sein und ein bisschen Feuer zu sehen. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat." Fotos und Videos des brennenden Wagens, die sich im Netz verbreiteten, hat er sich bis heute nicht angesehen. "Ich bin noch nicht interessiert daran. Ich weiß nicht, ob es einen Zeitpunkt geben wird, wenn ich 78 bin und sage: 'Oh, weißt du was? Ich sollte wirklich all diese Videos nachschlagen, um zu sehen, wie traumatisiert ich mich auf dem Weg nach vorne fühlen sollte!'", sagte er. Die Bilder seien sicher erschreckend gewesen, aber er sei "unglaublich dankbar", okay zu sein.

Dass es Eugene inzwischen wieder gut geht, zeigte ein gemeinsamer Ausflug mit seinem Sohn Ollie in einen Legostore zum Star Wars-Tag am 4. Mai. Den Unfall bezeichnet er als seine "einzige Nahtoderfahrung" – und hat bereits Pläne, was er damit anfangen will. "Ich werde wahrscheinlich Stand-up über das hier machen. Es wäre wahrscheinlich seltsam, es nicht zu erwähnen", sagte er gegenüber Variety. Zuletzt veröffentlichte er das Comedy-Special "Here Comes the Whimsy".

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Getty Images Eugene Mirman bei der New York Comic Con 2025 in New York City

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Getty Images Eugene Mirman, Oktober 2025

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Getty Images Eugene Mirman, Mai 2022

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