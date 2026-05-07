Laut Insider: Kelsea Ballerini & Chase versuchen es noch mal

Chase Stokes (33) und Kelsea Ballerini (32) sind offenbar wieder ein Paar – und das, obwohl die Beziehung der beiden zuletzt denkbar turbulent war. Wie Daily Mail jetzt unter Berufung auf Insider berichtet, erzählt der Schauspieler Freunden stolz, dass die Countrysängerin wieder seine Freundin sei. "Chase und Kelsea sind hundertprozentig wieder zusammen", zitiert das Blatt eine Quelle, die ergänzt, dass die beiden trotz aller Höhen und Tiefen "wirklich glücklich" seien. Zuletzt hatte man die beiden Ende April gemeinsam auf dem West Side Highway in New York City spazieren gesehen – damals hatten Quellen gegenüber TMZ ein Comeback noch dementiert.

Das größte Hindernis bleibt laut Insidern die Distanz: Kelseas Reiseplan sei "stressig und herausfordernd für Chase" gewesen und habe immer wieder zu langen Phasen geführt, in denen sich die beiden kaum sahen. "Sie gehen manchmal lange Zeiträume ohne Treffen durch, und das ist schwer – und letztlich das, was immer wieder zur Trennung führt", so ein Insider gegenüber dem Newsportal. Diesmal soll das Paar jedoch entschlossen sein, es anders zu machen: Die beiden pendeln zwischen Nashville und New York und leben zusammen, wann immer sie in der gleichen Stadt sind. "Sie sind diesmal entschlossen, es zum Laufen zu bringen", heißt es weiter. Auf die Berichte reagierten Vertreter beider Stars zunächst nicht.

Die Liebesgeschichte der beiden begann Ende 2022, als Chase – bekannt aus der Netflix-Serie Outer Banks – und Kelsea erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden. Die Beziehung war von Anfang an unruhig: Neben gemeinsamen Virgo-Tattoos und öffentlichen Liebesbekundungen gab es immer wieder Trennungen, Streit und Gerüchte um Untreue. Kelsea soll in einem Song sogar auf das gemeinsame Tattoo und die Schwierigkeiten der Fernbeziehung angespielt haben. Zuletzt hieß es, die beiden hätten sich endgültig getrennt – unter anderem, weil Kelseas Kommentar unter einem Video einer Kollegin als versteckter Seitenhieb auf Chase gedeutet wurde.

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Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025

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Instagram / hichasestokes Sängerin Kelsea Ballerini und Schauspieler Chase Stokes

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Getty Images Bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles: Kelsea Ballerini auf dem roten Teppich