Das ist der Starttermin der neuen "Ex on the Beach"-Staffel

Reality-TV-Fans dürfen sich freuen: RTL+ hat nun offiziell den Starttermin der siebten Staffel von Ex on the Beach bekannt gegeben. Ab dem 29. Mai können Zuschauer auf der Streamingplattform wieder dabei sein, wenn Singles in einer Luxusvilla von ihren Ex-Partnern überrascht werden. Den Startschuss gab der Sender mit einem Posting auf Instagram, das die treue Fanbase der Show in Vorfreude versetzt haben dürfte.

Beim Hinweis auf die neue Staffel setzte RTL+ auf die kultigen Worte rund um das sogenannte Terror-Tablet, das in der Show immer dann für Aufregung sorgt, wenn die Kandidaten es am wenigsten erwarten. "Das Terror-Tablet lacht immer genau dann, wenn ihr am wenigsten damit rechnet", heißt es in dem Posting. Wer genau in der neuen Staffel zu sehen sein wird, ließ der Sender zunächst offen.

Schon vor rund sechs Monaten gab es Hinweise darauf, dass ein bekanntes Gesicht bei "Ex on the Beach" erneut auftauchen könnte: Gigi Birofio (26). In einer Instagram-Story filmte er damals aus einem Hotelzimmer, das Marlisa Rudzio (36) verdächtig bekannt vorkam. Die Influencerin legte Screenshots aus Gigis Video neben ein Foto von ihrem eigenen Zimmer aus der Zeit bei der Show und schrieb: "Gigi dreht anscheinend gerade für 'Ex on the Beach'. Ich hatte einfach damals genau dasselbe Bett... Das war mein Zimmer. Ich glaube, er ist sogar exakt im selben Zimmer wie ich damals." Passend dazu hieß es damals auch, dass er frisch von seiner Ex-Freundin Vicky getrennt gewesen sei.

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RTL / Frank Fastner Der Cast von "Ex On The Beach" Staffel sechs

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RTL Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Joshua, Sahel, Calvin und Franzi

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Imago Luigi Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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