Sexuelle Belästigung: Klage gegen Will Smith abgewiesen

Die Anschuldigungen gegen Will Smith (57) wegen sexueller Belästigung sind vorerst vom Tisch. Wie das Portal TMZ berichtet, hat ein Richter die Klage des Geigers Brian King Joseph abgewiesen. Brian hatte den Schauspieler verklagt, nachdem er bei einer gemeinsamen Tournee einen mysteriösen Vorfall in seinem Hotelzimmer in Las Vegas erlebt haben will. Er behauptete, bei seiner Rückkehr ins Zimmer einen Zettel mit der Aufschrift "Brian, ich komme wieder... nur wir zwei" vorgefunden zu haben, der mit "Stone F." unterzeichnet war. Außerdem soll jemand Feuchttücher, Bier und HIV-Medikamente hinterlassen haben. Brian sah darin den Versuch, ihn für sexuelle Handlungen gefügig zu machen, und gab an, nach der Meldung des Vorfalls gefeuert worden zu sein.

Will hatte beantragt, die Klage abzuweisen – und bekam vom Richter Recht. Laut dem Gerichtsdokument, das TMZ vorliegt, erfüllt Brians Darstellung nicht die Voraussetzungen für sexuelle Belästigung, da das geschilderte Verhalten nicht "ausreichend schwerwiegend oder weitverbreitet" sei. Außerdem habe der Musiker nicht überzeugend dargelegt, dass nur Will oder sein Management Zugang zu seinem Hotelzimmer gehabt hätten – schließlich befand sich der Zimmerschlüssel in einer Tasche, die mehrere Stunden lang in einem Van mit anderen Crewmitgliedern gewesen sei. Der Richter ließ Brian jedoch die Möglichkeit offen, die Klage überarbeitet erneut einzureichen.

Will hatte die Vorwürfe bereits im Februar entschieden zurückgewiesen und eine Abweisung der Klage gefordert. Der Star, der neben seinen Rollen in Blockbustern wie "Aladdin" und Men in Black auch als Rapper und Produzent erfolgreich ist, steht seit dem Vorfall besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Brian, der mit seinem virtuosen Geigenspiel einem breiteren Publikum bekannt wurde und bereits mit verschiedenen Stars zusammengearbeitet hat, muss nun entscheiden, ob er nach der richterlichen Ohrfeige juristisch nachlegt oder das Kapitel beendet. In den Gerichtsdokumenten standen sich zuletzt zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen gegenüber – die eine geprägt von schweren Vorwürfen, die andere von dem klaren Versuch, diese rechtlich aus der Welt zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Brian King Joseph beim AGT Live Show Red Carpet am Dolby Theatre in Los Angeles, 11. September 2018

Anzeige Anzeige