Mit 14: Billie Eilish weinte bei ihrem ersten Medientraining

Mit gerade einmal 14 Jahren musste Billie Eilish (24) eine Erfahrung machen, die sie so schnell nicht vergessen hat: ihr erstes und einziges Medientraining. Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" sprach die Sängerin jetzt offen darüber, wie traumatisch diese Sitzung für sie war. "Ich hatte PR-Training mit 14 und habe dabei geweint. Ich hasste es so sehr. Es war buchstäblich das Beängstigendste überhaupt", schilderte sie. Die Einheit dauerte nicht mal eine Stunde – trotzdem habe sie danach keine der erlernten Regeln befolgt.

Was Billie in dem Training so mitgenommen hat, war vor allem das Gefühl, ihre ehrlichen Antworten seien falsch. Wenn sie auf eine Frage so antwortete, wie es ihr natürlich erschien, wurde ihr gesagt, das so nicht zu sagen. Für jemanden, der nach eigenen Angaben schon als kleines Mädchen "sehr willensstark und sehr direkt" war, war das ein schmerzhafter Moment. Podcast-Gastgeberin Amy merkte an, dass Authentizität für Billie von zentraler Bedeutung sei und ein solches Erlebnis deshalb besonders wehtun müsse. "Ich hasse es", antwortete die Sängerin – und ergänzte, dass sie in Interviews inzwischen aber generell zurückhaltender geworden sei.

Der Podcast-Auftritt fällt in eine spannende Zeit für Billie: Am 7. Mai kommt ihr Konzertfilm "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" in die Kinos. Den Film hat sie gemeinsam mit Regisseur James Cameron (71) realisiert – er zeigt Live-Auftritte aus ihrer ausverkauften Tournee sowie intime Backstage-Momente. Zuletzt hatte Billie besonders bei Justin Biebers (32) Auftritt beim Coachella-Festival für Aufsehen gesorgt, wo sie von ihm mit seinem Song "One Less Lonely Girl" überraschend auf die Bühne geholt wurde. Dahinter steckte Hailey Bieber (29), Justins Frau, die die Idee bis kurz vor dem Auftritt geheim gehalten hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish posiert sexy auf Instagram

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Billie Eilish auf der Coachella-Bühne