Billie Eilish und Nat Wolff feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Billie Eilish (24) und Nat Wolff (31) haben am Mittwochabend, den 6. Mai, gemeinsam die Premiere von Billies neuem Konzertfilm "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" im Village Theatre in Los Angeles gefeiert – und damit gleichzeitig ihr offizielles Red-Carpet-Debüt als Paar gegeben. Die Sängerin erschien im Look bestehend aus grünem Poloshirt über einem weißen Langarmshirt, kombiniert mit einem schwarzen Rock und grauen Kitten-Heels. Nat, ihr Freund und Schauspieler, setzte auf einen eleganten beigefarbenen Anzug. Auch Billies Bruder Finneas sowie Regisseur James Cameron (71) waren bei der Feier mit von der Partie, wie People berichtet.

Der Konzertfilm, der am 8. Mai 2026 in die Kinos kommt, wurde gemeinsam von Billie und James Cameron inszeniert – der "Avatar"-Regisseur zeichnet also sowohl auf der Gästeliste als auch hinter der Kamera verantwortlich. Präsentiert wird das Werk in immersivem 3D und zeigt Mitschnitte aus Billies ausverkaufter Welttournee zu ihrem 2024 erschienenen Album "Hit Me Hard and Soft". Es ist bereits ihr dritter Konzertfilm – nach "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles" aus dem Jahr 2021.

Billie und Nat kennen sich schon seit Jahren, bevor aus der Freundschaft Liebe wurde. Erste Gerüchte um eine Romanze kursierten im März 2025, als die beiden gemeinsam die iHeartRadio Music Awards verließen. Ihren ersten öffentlichen Kuss zeigten sie dann im Sommer 2025 auf einem Balkon in Italien. Bei der Grammy-Verleihung Anfang des Jahres in Los Angeles sorgten sie dann für weiteres Aufsehen – Billie trug dabei einen auffälligen Diamantring am Ringfinger der linken Hand, der prompt wilde Spekulationen auslöste. Nat hatte Billie bereits 2024 in einem Interview mit Vogue in höchsten Tönen gelobt: "Sie ist so jemand, bei dem fast alles, was sie tut, sie besser macht als alle anderen."

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Getty Images Nat Wolff und Billie Eilish bei der Premiere von "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D"

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Getty Images Billie Eilish im März 2024

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Paramount Pictures James Cameron und Billie Eilish