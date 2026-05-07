Jennifer Lopez listet Megavilla erneut zum Verkauf

Jennifer Lopez (56) hat ihre Luxusvilla in Beverly Hills erneut auf den Markt gebracht – und das zu einem deutlich reduzierten Preis. Wie dem People Magazine aus Immobilienunterlagen hervorgeht, wurde das Anwesen am 5. Mai für 42,5 Millionen Euro inseriert. Damit liegt der Preis gut 15 Millionen Euro unter dem ursprünglichen Angebotspreis von 57,8 Millionen Euro aus dem Jahr 2024. Die rund 3.500 Quadratmeter große Villa war einst das gemeinsame Zuhause von Jennifer und ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) – und steht nun erneut zum Verkauf.

Das Anwesen, das in der Beschreibung als "ultimatives Celebrity-Komplex" bezeichnet wird, liegt auf einem rund zwei Hektar großen Grundstück mit Blick auf die Berge. Die zwölf Schlafzimmer und 24 Bäder werden ergänzt durch eine Garage für zwölf Fahrzeuge sowie Parkplätze für bis zu 80 weitere Autos. Hinzu kommen ein Fitnessstudio, ein Hallensportkomplex mit Basketball- und Pickleballplätzen sowie ein rund 465 Quadratmeter großes Gästehaus, ein Personalhaus und ein Wachhaus. Laut Gerichtsdokumenten trägt Jennifer seit einer im April geänderten Eigentumsvereinbarung allein die Verantwortung für alle anfallenden Kosten rund um den Verkauf.

Das Anwesen haben Jennifer und Ben im Jahr 2023 für rund 52 Millionen Euro gemeinsam erworben. Wie bereits bekannt, hat Ben seiner Ex seinen gesamten Anteil übertragen – offenbar ohne eine finanzielle Gegenleistung zu fordern. Berichten zufolge war es ihm vor allem darum gegangen, das gemeinsame Immobilienkapitel endgültig abzuschließen. Das Haus war in den vergangenen Monaten mehrfach auf- und wieder vom Markt genommen worden. Im Januar 2025 wurde die Scheidung der beiden offiziell besiegelt, nachdem Jennifer diese am zweiten Jahrestag ihrer standesamtlichen Hochzeit im August 2024 eingereicht hatte.

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Getty Images Jennifer Lopez 2026

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023