Bauch- und Armstraffung: Estefania Wollny hatte erneute OP

Estefania Wollny (24) hat sich erneut einer Operation unterzogen – und meldet sich jetzt bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story gab die Tochter von Silvia Wollny (61) ein erstes Update: "Mir geht es soweit ganz okay." Bei dem Eingriff handelte es sich um eine Korrektur ihrer Bauch- und Armstraffung, die sie bereits im vergangenen Jahr hatte durchführen lassen. Begleitet wurde sie dabei von ihrer Mutter Silvia, die eigens mit ihr aus der Türkei nach Deutschland gereist war.

Estefania betonte vorab, dass der aktuelle Eingriff deutlich kleiner sei als die erste Operation und nicht mit dieser zu vergleichen sei. Trotzdem kostet auch eine Korrektur Kraft und braucht Zeit zum Heilen. Für die kommenden Tage steht für sie deshalb vor allem Erholung auf dem Programm. Bei allen Fans, die ihr geschrieben und an sie gedacht haben, bedankte sie sich herzlich. Außerdem kündigte sie an, sich in den nächsten Tagen ausführlicher bei ihrer Community melden zu wollen.

Hintergrund der Eingriffe ist Estefanias beeindruckende Gewichtsabnahme von rund 50 Kilogramm, durch die überschüssige Haut zurückgeblieben war. In der Realityshow Die Wollnys erklärte die Sängerin ihrer Familie, warum ihr die Operationen so wichtig sind: "Ich habe aber für mich einfach immer wieder den Entschluss gefasst und habe auch einfach den Wunsch, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Ich möchte einfach glücklich sein." Die erste, vierstündige Straffungs-OP an Bauch und Armen steckte Estefania damals überraschend gut weg – eine Erfahrung, die ihr nun wohl auch bei der Genesung von der Korrektur zugutekommen dürfte.

Anzeige Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Medienpersönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Sängerin

Anzeige Anzeige

Silvia Wollny und ihre Tochter Estefania