John Malkovich ist jetzt offiziell kroatischer Staatsbürger

Hollywood-Schauspieler John Malkovich (72) hat jetzt allen Grund zur Freude: Der 72-Jährige ist nun offiziell auch kroatischer Staatsbürger. Bei einer feierlichen Zeremonie in Zagreb wurde ihm der kroatische Pass überreicht. Sogar Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic verkündete die Neuigkeit anschließend auf der Plattform X und erklärte, John habe "eine neue Rolle übernommen und ist kroatischer Staatsbürger geworden". Auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic begrüßte den Hollywoodstar laut Oe24 stolz als neuen Landsmann.

Der Regierungschef ließ es sich nicht nehmen, die Bedeutung des Moments hervorzuheben. "Johns lange Karriere und sein künstlerischer Erfolg sind eine große Inspiration für jüngere Generationen", erklärte Andrej. Daraufhin ergänzte er: "Wir freuen uns, dass er seine kroatischen Wurzeln stolz pflegt." Die Verbindung des Schauspielers zu dem beliebten Urlaubsland ist dabei kein Zufall: Laut Oe24 stammen seine Urgroßeltern aus der Stadt Ozalj in Zentralkroatien und wanderten von dort in die Vereinigten Staaten aus.

John Malkovich zählt seit den 1980er-Jahren zu den markantesten Figuren des internationalen Films. Seinen Durchbruch feierte er mit "Ein Platz im Herzen", wofür er eine Oscar-Nominierung erhielt. Auch in "Gefährliche Liebschaften" sorgte er später für Aufsehen, wo er an der Seite von Michelle Pfeiffer (68) spielte und zu ihr nach eigenen Angaben auch abseits der Leinwand eine enge Bindung entwickelte. Privat dürfte sich der Schauspieler nun vor allem auf seinen neuen Lebensabschnitt in Kroatien freuen.

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Getty Images John Malkovich, Schauspieler

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Getty Images John Malkovich, Schauspieler

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