Über zehn Jahre Ehe: Das ist Andreas & Caro Robens Geheimnis

Über zehn Jahre sind Caro Robens und Andreas Robens mittlerweile verheiratet – und ihr Zusammensein scheint nichts von seiner Strahlkraft verloren zu haben. Was das Geheimnis hinter ihrer langen und offenbar stabilen Ehe ist, hat Caro jetzt gegenüber Promiflash verraten. Für die Reality-TV-Bekanntheit ist die Antwort darauf eigentlich ganz einfach: "Ich glaube, Andreas' und mein Geheimnis ist, dass wir uns gegenseitig nicht zu ernst nehmen. Wir sind nicht nur Ehepartner, sondern auch die besten Freunde. Und so gehen wir miteinander um."

Dabei macht Caro keinen Hehl daraus, dass in ihrer Beziehung nicht immer eitel Sonnenschein herrscht. Denn auch mal Reibung zuzulassen, gehöre für sie ganz bewusst dazu: "Es darf auch mal ein gröberer Umgangston sein oder ein Streit. Wichtig ist, dass man weiß, wie es gemeint ist." Hinzu kommt, dass die beiden so gut wie unzertrennlich sind. "Wir sind 24/7 zusammen, wenn man nicht gerade in einem Format ist", so Caro im Gespräch mit Promiflash weiter.

Das Paar lernte sich im Jahr 2010 auf Mallorca kennen, wo Andreas damals als Türsteher in einer Diskothek arbeitete. Kurz darauf heirateten die beiden – und Andreas nahm dabei den Nachnamen seiner Frau an. 2011 eröffneten sie gemeinsam ein Fitnessstudio auf der Insel, das sie bis heute betreiben. Caro ist auf der Insel schon lange eine bekannte Größe: Durch ihre Teilnahme an Goodbye Deutschland wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt sorgte sie mit einem ehrlichen Rückblick auf ihre eigene optische Veränderung für Aufmerksamkeit, als sie alte TV-Aufnahmen von sich entdeckte und ihren gewandelten Look selbst kaum wiedererkennen konnte.

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azee / ActionPress Caro und Andreas Robens, April 2022

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, März 2026

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens im März 2025