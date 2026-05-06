"Juckt mich nicht": Peter Klein kommentiert Iris' Trennung

Liebes-Aus bei Iris Katzenberger (58) und Stefan Braun: Die Realitymutter und ihr Freund sind nicht mehr zusammen. Beim Bild-Renntag traf Promiflash auf Ex-Mann Peter Klein (59) und hakte nach: Wie reagiert er auf die Trennung seiner früheren Partnerin, mit der er lange verheiratet war? Der Realitystar zeigte sich unbeeindruckt und machte klar, dass er sich damit nicht befassen will. "Das ist mir letztendlich egal. Das interessiert mich eigentlich gar nicht, was die beiden machen, ob sie ein Paar sind oder getrennt sind. Das ist deren Privatleben und juckt mich nicht. Wenn sie es nach außen tragen wollen, sollen sie es gerne machen, aber ich muss mich damit nicht beschäftigen", sagte er zu Promiflash.

Die Worte fallen, nachdem die Beziehung von Iris und Stefan beendet ist. Die TV-Bekannte hatte nach dem Ehe-Aus mit Peter in Stefan eine neue Liebe gefunden – nun ist auch dieses Kapitel vorbei. Nach einem möglichen Grund gefragt, blieb Peter beim Gespräch am Rennbahn-Rand bei seiner Linie und verwies erneut auf die Privatsphäre von Iris und Stefan. Öffentlicher Trubel um das Liebesleben seiner Ex sei aus seiner Sicht keine Baustelle für ihn, betonte der Realitystar. Für das Paar selbst ist der Rückblick auf gemeinsame Auftritte damit erst einmal Geschichte; konkrete Details zur Trennung standen zunächst nicht im Mittelpunkt des Austauschs.

Zwischen Iris und Peter kam es seit 2023 immer wieder zu öffentlichen Spitzen. Nachdem auch Peters Beziehung zu Yvonne Woelke (46) endete, reagierte Iris in den sozialen Medien mit einem Seitenhieb; Peter konterte daraufhin in einem Interview mit scharfen Worten. Dass die Vergangenheit beide bis heute begleitet, zeigt sich vor allem online, wo die Realitymutter regelmäßig Einblicke in ihr Leben gibt. Iris ist Mutter von drei Kindern. Peter ist als Realitystar bekannt. Beim Bild-Renntag hielt er sich jetzt jedoch an seine eigene Devise und erklärte, die aktuelle Trennung von Iris und Stefan gehe nur die beiden etwas an.

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Imago Peter Klein, Bild-Renntag 2026

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Imago Peter Klein und Iris Katzenberger im Jahr 2013

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025