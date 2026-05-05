Yvonne Woelke reagiert gelassen auf Iris' Trennungsspitze

Yvonne Woelke (46) bricht ihr Schweigen zum Liebes-Aus mit Peter Klein (59) – und findet klare Worte. In einem Interview mit RTL nennt sie erste Gründe. Sie erklärt: "Es gibt mehrere Gründe. Eines war die Distanz. Mallorca und Berlin liegen nun mal nicht nebeneinander. Das habe ich mir am Anfang einfacher vorgestellt. Und über den Rest möchte ich aktuell nicht sprechen." Ein Comeback schließt die Schauspielerin vorerst aus: "Das sehe ich im Moment nicht. Denn Fakten bleiben Fakten." Für zusätzliche Brisanz sorgt Iris Katzenberger (58): Die Ex-Frau von Peter kommentierte die Trennung im Netz mit den Worten "Karma sagt: Wer dir wehgetan hat, wird irgendwann seine eigene Medizin schlucken. Nicht durch dich. Aber durch das Leben. Bleib ruhig und schau zu."

Auch Gerüchte, Peter könnte zu seiner Ex zurückkehren, kommentiert Yvonne knapp, aber unmissverständlich: "Das solltet ihr Peter fragen! Ich halte mich raus. Sollte er es tun, hat er mich die letzten Jahre verarscht." Besonders scharf geht Yvonne auf Iris’ Reaktion ein: "Wenn sie dadurch zum Höhepunkt kommt – bitte schön! Und was heißt überhaupt schadenfroh? Schadenfroh, dass sie eine Hate-Welle basierend auf Lügen losgetreten hat? Schadenfroh, dass sie bis heute alle manipuliert? Schadenfroh, weil sie bis heute keine Beweise liefern konnte? Nein danke! Darauf lasse ich mich nicht ein!"

Peter und Yvonne hatten sich im Umfeld des Dschungelcamps 2023 kennengelernt – zu einem Zeitpunkt, als er noch mit Iris verheiratet war. Die sich anbahnende Romanze sorgte damals für erheblichen Wirbel und zahlreiche öffentliche Diskussionen. Iris ließ ihre Follower auf Instagram damals wie heute an ihrer Sichtweise auf die Situation teilhaben – zuletzt mit jenem augenzwinkernden Posting, das nun Yvonnes Reaktion ausgelöst hat.

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Action Press / Müller , Ralf / ActionPress Yvonne Woelke und Iris Klein

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Imago Yvonne Woelke, Februar 2026

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IMAGO / pictureteam Iris Katzenberger, Januar 2026