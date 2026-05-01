Vanessa teasert "Prominent getrennt"-Gespräch mit Gök an

Der Streit zwischen Vanessa Brahimi und Göktug Göker geht in die nächste Runde. Nachdem die beiden Realitystars sich bereits in ihren Instagram-Storys einen hitzigen Schlagabtausch geliefert hatten, hat Vanessa jetzt erneut reagiert – und dabei ein gemeinsames Gespräch bei Prominent getrennt angeteasert. "Man wird ja noch ein Gespräch zwischen uns beiden sehen, wo herauskommt, wie es tatsächlich war. Wieso lügst du dann jetzt immer noch? Ich checke es nicht", richtete sie sich in ihrer Story direkt an Göktug.

Auslöser des ganzen Streits war eine Behauptung von Rebecca Ries bei "Prominent getrennt". Die Influencerin hatte in der Show behauptet, Vanessa habe sich an ihren Ex Göktug rangemacht. Göktug hielt in seiner Instagram-Story dagegen und behauptete, es sei genau andersherum gewesen. Vanessa zweifelt nun öffentlich an der Glaubwürdigkeit seiner Darstellung und hat dabei auch das Verhalten der beiden in der Show analysiert: "Mir haben auch so viele Zuschauer geschrieben und auch Freunde von mir, dass man alleine an deiner Körperhaltung, Mimik, Gestik erkennt, ob jemand lügt oder aufgeregt nervös ist", erklärte sie.

Außerdem wirft sie ihm vor, Rebecca zunächst versucht zu haben zu stoppen: "Du hast einfach nicht damit gerechnet, dass wir bei 'Prominent getrennt' aufeinandertreffen. Du hast ihr das einfach irgendwie so erzählt, um dich zu pushen." Zwischen der Influencerin und dem Realitystar war zuvor bereits ein scharfer Schlagabtausch entstanden, nachdem Gök sie öffentlich als unehrlich bezeichnet hatte und darauf pochte, genau zu wissen, was in jener Nacht passiert sei. Jetzt wartet die Community gespannt darauf, welches Bild ihr angekündigtes Gespräch in der Sendung tatsächlich von der Situation zeichnen wird – und ob sich die hitzige Instagram-Fehde damit beruhigt oder noch weiter anheizt.

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Reality-TV-Sternchen

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Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

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IMAGO / Future Image Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit