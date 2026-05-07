Bill Kaulitz wünscht sich Date mit Rosenkavalier Paul Janke

Nachdem Bill Kaulitz (36) bereits auf Social Media öffentlich sein Interesse an Bachelor Paul Janke (44) bekundet hatte, spricht der Tokio Hotel-Sänger nun im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" noch offener darüber, wie schwierig es für ihn ist, den richtigen Mann zu finden – und warum er sich ausgerechnet beim Rosenkavalier bewerben würde. Paul kehrt 2026 nach zwölf Jahren zur Kuppelshow zurück und wird erneut rote Rosen verteilen. Bill scheint von dem 44-Jährigen regelrecht begeistert zu sein und ließ seine Hörer im Podcast wissen, dass er sich ein Date mit dem Hamburger durchaus vorstellen könnte.

Im Podcast erklärte Bill, dass seine Bekanntheit ihm in der Partnersuche eher im Wege steht als hilft: "Es ist eher das Gegenteil! Es ist schwieriger, einen Mann zu finden, der das mitmacht. Die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, haben irgendwann gesagt: 'Ich kann das nicht. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen'", so der Sänger. Was ihn dabei am meisten schmerzt, ist jedoch ein anderes Thema: "Ich wurde in fast all meinen Beziehungen betrogen. Betrügen finde ich das Allerschlimmste. Es gibt nichts Schlimmeres, glaub mir das, denn ich sprech' aus Erfahrung." Ob Bill also tatsächlich vor der Kamera um Pauls Herz kämpfen wird, bleibt abzuwarten – bisher ist der einstige Mister Hamburg und bekannteste Bachelor vor allem als Frauenheld bekannt.

Bills Bruder Tom Kaulitz (36), der seit 2019 mit Heidi Klum (52) verheiratet ist, hat die Liebesmisere seines Zwillings schon länger mitverfolgt. In der zweiten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" gab Tom dabei einen ehrlichen Einblick in Bills Beziehungsmuster: "Es könnten bei Bill 100 Red Flags sein und eine grüne, und er würde trotzdem dafür gehen. Er hört ja nicht auf mich." Dort hatte auch Bill offen über vergangene Beziehungen gesprochen und zugegeben: "Ich wurde wirklich ja verlassen, betrogen, stehengelassen."

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Collage: IMAGO / ABACAPRESS, Getty Images Collage: Bill Kaulitz und Paul Janke

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Getty Images Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week 2026

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Imago Paul Janke, ehemaliger Bachelor