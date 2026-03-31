In diesem Monat planen Patrick Romer und Annelie den Antrag

Patrick Romer (30) und Annelie Henze stehen kurz vor einem großen Schritt in ihrer Beziehung: Das Paar, das seit über zwei Jahren zusammen ist, hat nun konkrete Pläne für den lang erwarteten Heiratsantrag geschmiedet. Im Gespräch mit Promiflash bei Eric Sindermanns (37) Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus Berlin verriet das Paar, dass der Antrag im Juli über die Bühne gehen soll. "Im Juli haben wir keine Termine und dann haben wir ein bisschen Luft zu atmen – es muss jetzt auch nicht so zwischen Tür und Angel passieren", erklärte Patrick.

Im Zuge seiner Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp kündigte Patrick den Antrag bereits an. Dass es bisher noch nicht dazu gekommen ist, hat mehrere Gründe. "Wir sind jetzt gerade in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen – das war jetzt natürlich erst mal die Priorität, dass wir das auch alles fertig bekommen", schilderte Annelie im Interview mit Promiflash. Auch Patrick nannte praktische Gründe für die Wartezeit: "Der Goldpreis ist gerade so hoch und drei Monatsgehälter sind aktuell schwierig, weil es so viele Ausgaben im Januar gab."

Nun, da die Planung steht, können sich beide auf den besonderen Moment und die darauffolgende Hochzeitsplanung freuen. Genaue Vorstellungen, wie Patrick die Frage aller Fragen stellen soll, hat Annelie nicht. "Ich habe ihm da jetzt nicht gesagt: 'So möchte ich das dann. Und ich möchte das im Sonnenuntergang und am Meer...' Das ist mir egal – wenn er sagt, das ist richtig, dann ist es richtig", betonte sie gegenüber Promiflash. Wichtig sei nur, dass der Moment privat bleibe und nicht in der Öffentlichkeit stattfinde.

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW im Hofbräu Wirtshaus, Berlin, 20.03.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annelie_henze Annelie Henze und Patrick Romer im Dezember 2024