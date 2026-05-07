Noch vor Start: "Harry Potter"-Serie bekommt zweite Staffel

Die neue HBO-Serie "Harry Potter and the Philosopher's Stone" hat noch nicht einmal Premiere gefeiert – und trotzdem steht bereits fest, dass es eine zweite Staffel geben wird. HBO hat die Verlängerung nun offiziell bestätigt. Die erste Staffel soll zu Weihnachten 2026 auf HBO Max anlaufen, die Dreharbeiten zu Staffel zwei sind aber bereits für den Herbst dieses Jahres geplant. Den jungen Hauptcast führen Dominic McLaughlin als Harry Potter, Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton (12) als Hermine Granger an. In den erwachsenen Hauptrollen sind unter anderem John Lithgow (80) als Dumbledore, Nick Frost (54) als Hagrid, Paapa Essiedu als Snape und Janet McTeer als Professor McGonagall zu sehen.

Der enge Produktionsplan hat auch Konsequenzen für die Struktur hinter den Kulissen: Jon Brown, bisher Autor der ersten Staffel, steigt für Staffel zwei zum Co-Showrunner auf – an der Seite von Francesca Gardiner, die bereits Staffel eins als Showrunnerin verantwortet. Gardiner begründete die Entscheidung damit, dass bei den sich überschneidenden Produktionsplänen ein zusätzlicher Showrunner entscheidend sei, um das Tempo halten zu können. "Ich habe die Zusammenarbeit mit Jon vom allerersten Tag an auf 'Succession' bis zu unserer aktuellen gemeinsamen Zeit bei 'Harry Potter' geliebt", erklärte sie. Jon selbst zeigte sich begeistert über seine neue Rolle und kommentierte: "Offenbar ist man nie zu alt, um seine Einladung nach Hogwarts zu bekommen."

HBO-Chef Casey Bloys hatte den schnellen Produktionsrhythmus bereits zuvor begründet: Zum einen wachsen die jungen Darsteller schnell, zum anderen ist die Serie mit ihren aufwendigen Spezialeffekten und der komplexen Postproduktion ein Mammutprojekt – große zeitliche Lücken zwischen den Staffeln sollen so vermieden werden. Passend dazu haben die Macher von Anfang an großen Wert auf Authentizität gelegt. Die Serie soll in den 1990er-Jahren angesiedelt sein, also in der Zeit, in der auch die Bücher von J.K. Rowling (60) spielen – die als Autorin und ausführende Produzentin eng in das Projekt eingebunden ist.

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO-Max-Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London

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Getty Images John Lithgow bei den Internationalen Film Festival Awards in Palm Springs

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall