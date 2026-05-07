Nach Trennung von Coco: Marco Cerullo rief Ex Christina an

Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen stand Christina Grass (37) im Mittelpunkt – nicht wegen des Pferderennens, sondern wegen eines brisanten Geständnisses, das sie exklusiv gegenüber Promiflash machte. Die 37-Jährige zeigte sich gut gelaunt und ließ sich von den Fragen rund um das plötzliche Liebes-Aus ihres Ex-Partners Marco Cerullo (37) nicht aus der Ruhe bringen. Auf die Frage, ob sie Einblicke in die Trennungsgründe habe, antwortete Christina mit einem geheimnisvollen Lächeln: "Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber ich sage mal so, es wird ja einen Grund dafür gegeben haben." Damit ließ sie bewusst offen, wie viel sie tatsächlich weiß. Doch dann folgte die eigentliche Überraschung: Marco selbst hatte sich nach dem Beziehungs-Aus bei ihr gemeldet. "Ja, wir haben kurz gesprochen, auf jeden Fall", bestätigte sie.

Im Dezember 2025 lernte Marco die aus Süddeutschland stammende Coco bei einem Padel-Event auf Mallorca kennen. "Ich habe sie gesehen und war sofort schockverliebt", schwärmte er damals noch. Am Valentinstag 2026 machte er die Beziehung dann offiziell öffentlich und stellte Coco seiner Community vor. Doch die Liebesgeschichte hielt nicht einmal zwei Monate in der Öffentlichkeit stand. Ende April 2026 verkündete Marco auf Instagram das abrupte Ende: "Ich bin wieder Single. Manchmal passt es einfach nicht mehr." Einen konkreten Trennungsgrund nannte er dabei bewusst nicht und bat stattdessen darum, die Privatsphäre beider zu respektieren. Seine Ex Coco hingegen meldete sich ebenfalls zu Wort – und schoss in einem kryptischen Statement gegen ihn, in dem sie andeutete, dass in der Beziehung einiges nicht gestimmt habe.

Christina und Marco wurden damals in der RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise schnell zum beliebtesten Pärchen der Sendung. Silvester 2020 machte Marco seiner Herzdame sogar vor laufenden Kameras einen Antrag. Doch die Verlobung hielt nicht – es folgte eine Trennung, eine Versöhnung und schließlich das endgültige Beziehungsende im Mai 2024, nach insgesamt knapp fünf gemeinsamen Jahren. In der Sendung Prominent getrennt sprachen beide später offen über die schwierige Phase: Christina beschrieb, wie das Verhältnis immer kälter wurde und erklärte unter Tränen: "Ich habe echt gedacht, mein Leben ist vorbei." Marco zog nach Cocos Trennung auf Instagram selbst eine klare Grenze, was eine Rückkehr zu Christina betrifft: "Da gibt's kein Comeback." Christina sieht das genauso und betonte nach Marcos Anruf gegenüber Promiflash: "Es ist nichts! Ich habe nichts damit zu tun, ich werde nichts damit zu tun haben und es wird auch nie wieder sein, dass wir zusammenkommen."

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Imago Christina Grass beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 01.05.2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars