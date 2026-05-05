Nach Trennung: Will Marco Cerullo seine Ex Christina zurück?

Kaum ist die Trennung von seiner Freundin Coco offiziell, richtet sich die Aufmerksamkeit auf Marco Cerullos (37) Liebesleben der Vergangenheit. In einer Instagram-Fragerunde stellte sich der Realitystar kürzlich den Fragen seiner Community – und ein Fan wollte dabei wissen, ob zwischen Marco und seiner Ex-Verlobten Christina Grass (37) vielleicht eine zweite Chance möglich wäre. Die Antwort des 37-Jährigen ließ dabei keine Zweifel offen.

Marco machte schnell klar, dass eine Rückkehr zu Christina für ihn kein Thema ist. "Also, da brauchen wir ja gar nicht zu quatschen. Das Ding ist durch. Wir haben noch ab und zu Kontakt. Wir sind cool miteinander und ich wünsche ihr alles Gute. Sie mir auch, glaube ich. Deswegen. Da gibt's kein Comeback. Auch eher Camembert im Backofen", stellte er auf Instagram klar. Der lockere Spruch am Ende seines Statements sorgte in der Community für besondere Aufmerksamkeit. Das Verhältnis zu Christina scheint trotz allem entspannt zu sein – die beiden stehen noch gelegentlich in Kontakt und verstehen sich offenbar gut.

Marco hatte die Trennung von Coco erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte er damals mit, dass er wieder Single sei, und bat seine Follower darum, die Privatsphäre beider zu respektieren. Gründe für das Beziehungsende nannte er zunächst nicht. Auch Christina und Marco lernten sich einst im Reality-TV kennen und waren zeitweise verlobt, bevor auch diese Beziehung ihr Ende fand. Christina ist inzwischen in einer neuen Partnerschaft.

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ActionPress Christina Grass und Marco Cerullo

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"