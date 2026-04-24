Wieder Single: Marco Cerullo gibt Trennung von Coco bekannt

Zwischen Marco Cerullo (37) und seiner Coco ist schon wieder alles vorbei. Erst vor Kurzem machte der Influencer seine neue Beziehung öffentlich. Doch jetzt muss er seiner Community traurige Nachrichten mitteilen. "Kurzes Update: Ich bin wieder Single. Manchmal passt es einfach nicht mehr, auch wenn man es versucht hat. Ich wünsche ihr alles Gute und hoffe, ihr respektiert unsere Privatsphäre", schreibt Marco bei Instagram. Das klingt aber zumindest nicht nach bösem Blut zwischen den beiden. Warum genau die Beziehung zerbrach, verrät der Realitystar aber fürs Erste nicht.

Marco und Coco gingen ihre Beziehung von Anfang an eher entspannt an. Kurz nach der Bekanntgabe der neuen Liebe sprachen die beiden mit Promiflash über ihre gemeinsame Zukunft. "Wir wollen zehn Kinder. Wir sind ja schon in der Planung. Wir sind da schon fleißig. Wir haben uns schon Häuser angeschaut und alles Mögliche", scherzte Marco in dem Interview. Dann schob er aber hinterher: "Nein, Spaß. Wir lassen das ganz entspannt angehen. Wir gucken einfach mal." Coco stimmte ihm da zu: "Genau so will ich es auch." Trotz der entspannten Stimmung schien die Beziehung aber ernst zu sein.

Coco war Marcos erstes Liebesglück nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Christina Grass (37). Die beiden gingen nicht im Guten auseinander, zofften sich bei Prominent getrennt und sind auch heute noch nicht grün. In dem Gespräch mit Promiflash verriet der 37-Jährige, ob er ein Treffen seiner Ex mit Coco nicht lieber vermeiden würde – immerhin sind die beiden immer wieder auf den gleichen Events zu Gast. Doch Marco blieb entspannt: "Wir werden uns sicher über den Weg laufen. Es ist natürlich ungewohnt. Hat man so im normalen Leben nicht unbedingt, aber Angst davor habe ich nicht."

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026

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Imago Marco Cerullo, September 2025