Unterstützt Marco Cerullos Freundin seine Musikkarriere?

Marco Cerullo (37) wagt sich in die Musikwelt – und das ausgerechnet am Ballermann auf Mallorca. Seit einigen Monaten tritt der Realitystar dort als Sänger auf und hat damit ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Im Promiflash-Interview sprach er jetzt offen darüber, was ihn bei seinem musikalischen Neustart antreibt, welche Pläne er für die Zukunft hat – und wie seine Freundin Coco zu seinem neuen Hobby steht.

Zwar gesteht Marco, dass der Weg zur Musik schwieriger war als erwartet: "Neue Musik, das dauert. Ich hab es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, dass das ein bisschen schneller geht." Doch der Spaß überwiegt eindeutig: "Ich hab Lust an der Musik. Ich habe Lust auf den Ballermann. Das kommt mit der Zeit. Da kommen in der nächsten Zeit mehrere Songs von mir raus – auch richtig gute. Und ja, das wird gut." Fans dürfen sich also auf gleich mehrere neue Tracks freuen. Auch seine Freundin Coco steht ihm dabei zur Seite, wie sie im Interview verriet: "So weit ich das kann, natürlich."

Privat sind Marco und Coco ein eingespieltes Team. Der TV-Star, der durch verschiedene Realityformate bekannt wurde, nimmt seine Partnerin gern mit in seinen neuen Alltag zwischen Studio, Proben und Auftritten. Die Influencerin zeigt sich immer wieder an seiner Seite und gibt ihm im Hintergrund Halt. Gemeinsame Momente teilen die beiden regelmäßig mit ihren Followern, etwa bei Reisen oder Dates. Während Marco von der Bühne aus für Partystimmung sorgt, ist Coco für ihn im Privatleben eine wichtige Bezugsperson und Begleiterin auf seinem Weg in die Musikszene.

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026

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IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar