Einer muss Koffer packen: KDRAS bekommt doppelten Zuwachs

Bei Kampf der RealityAllstars heißt es wieder Abschied nehmen – und gleichzeitig Koffer auspacken! In der neuesten "Stunde der Wahrheit" entscheiden die verbliebenen Stars in der Sala, wer bleiben darf und wessen Coins am Ende nicht reichen. Zum zweiten Mal treffen die meisten Stimmen Loona (51), die Sängerin muss die Promi-Bucht verlassen. Statt Drama zeigt sie sich im Gespräch mit dem Sender erstaunlich entspannt: "Ich kann nichts anderes als viel Glück an alle sagen. Dass es mich heute trifft, ist vollkommen okay. Ihr seid knallhart", erklärt Loona, bevor sie ihre Mitstreiter zurücklässt und die Show verlässt.

Sie erinnert daran, dass sie zuvor schon einmal auf der Abschussliste stand. "Ich war schon nominiert, ich war schon raus. Es ist einfach, mich wiederzuwählen", sagt die Sängerin und gibt damit zu verstehen, dass sie mit der Entscheidung gerechnet hat. Gleichzeitig gesteht sie, dass sie sich in der Runde nicht mehr richtig wohlfühlte: "Ich möchte nicht so sein wie die, deshalb denke ich, dass ich hier fehl am Platz bin." Während Loona also ihre Koffer packt, herrscht am Strand schon wieder Staralarm: Zwei neue Realitystars landen direkt hintereinander in der Sala und wirbeln die Konstellationen neu durcheinander.

Zuerst taucht Cosimo Citiolo (44) auf und sorgt, ganz Cosimo-typisch, singend für Aufmerksamkeit. Vor allem Paco Herb (30) und Kate Merlan (39) jubeln über den Neuzugang und fallen dem Entertainer regelrecht um den Hals. Andere reagieren deutlich zurückhaltender: Sam Dylan (35) und Matthias Mangiapane (42) könnten nach eigener Aussage gut auf ihn verzichten. Matthias macht im Einzelinterview klar: "Rede nicht viel mit mir. Kümmer dich um die anderen und lass mich in Ruhe, bitte." Kurz darauf landet mit Emmy Russ (26) die nächste bekannte Realitylady am Strand. Elena Miras (34) freut sich riesig über ihre Ankunft, auch Matthias zeigt sich plötzlich ausgelassen und feiert ihre Rückkehr in die Sala. Cosimo dagegen wirkt bei Emmys Aufschlag alles andere als begeistert – schließlich verstehen sich die beiden TV-Gesichter schon länger nicht mehr besonders gut und hatten in der Vergangenheit immer wieder Zoff vor der Kamera.

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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RTLZWEI Cosimo Citiolo am KDRAS-Starstrand

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RTLZWEI Emmy Russ bei KDRAS

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